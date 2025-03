Sánchez defiende una "paz justa" en Ucrania y carga contra Putin y Trump: "Solo Europa sabrá cuidar de Europa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a aprovechar su intervención en un Congreso del PSOE para pedir una "paz justa y duradera" en Ucrania. El dirigente ha insistido en la unión del continente para garantizar su seguridad y protegernos a "nosotros mismos". "Solo Europa sabrá cuidar de Europa", ha dicho el líder socialista, afeando la involucración de Donald Trump en la negociación por la paz en el conflicto.

"Apremia la paz pero no a costa de premiar al agresor que abrirá las puertas a futuras agresiones aún más graves", ha dicho Sánchez, en relación al puesto de mediador que ha estado ejerciendo el nuevo presidente estadounidense. En esta línea, ha pedido solidaridad con los países cercanos a Rusia y que podrían sufrir algún ataque, como ocurre con Finlandia.

El socialista ha señalado que "está en juego el orden multilateral" y ha recordado "el respeto a la integridad territorial de los pueblos, el respeto y el derecho a existir de los pueblos, a decidir libremente lo que quieran ser" recogido en la Carta de la Naciones Unidas. Lo que está ocurriendo en Ucrania es una "invasión" y una "violación del derecho internacional", ha declarado Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha pedido la inclusión del país dirigido por Zelenski en la Unión Europea y el respeto, por parte de Rusia, de esta decisión.

El Secretario General del PSOE ha urgido a la unión de fuerzas y ha reclamado "decisión" para proteger a Europa de la amenaza que puede suponer Vladimir Putin. "Nosotros no solamente somos europeístas por interés, sino lo somos por convicción. Por eso nos vamos a solidarizar con esas regiones amenazadas", ha recalcado. Según presume, desde su entrada al Gobierno, el presupuesto en Defensa ha crecido en 10.000 millones de euros.

Guerra arancelaria con Trump y 'silencio' del PP

"Las guerras comerciales no interesan a nadie", ha comentado Sánchez, señalando los perjudiciales que son los aranceles que pretende imponer Trump. El socialista indica que quien peor parado va a salir de este aumento en los precios es la clase media. Asimismo, señala que enfrentarse a Europa "es una mala idea porque somos el primer bloque comercial del mundo" y, en el caso de que ataque, el continente "responderá unido".

En esta línea, el presidente ha aprovechado una vez más para cargar contra el Partido Popular, a los que acusa de estar "callados" ante la amenaza arancelaria del republicano. Dice que hace tiempo que el PP "dejó ser una derecha moderada para ser tutelada por la ultraderecha". Así, ha replicado que los populares son "una oposición que ni ha estado ni está ni se la espera". También ha apuntado a Vox como "la voz de su amo".

Critica que los de Feijóo "no son capaces de romper con la ultraderecha o de exigir la dimisión de Mazón en Valencia y de Ayuso en Madrid". El presidente ha vuelto a burlarse de Núñez Feijóo con eso de "no soy presidente del Gobierno porque no quiero", a lo que suma que "no es jefe de la oposición porque no sabe".