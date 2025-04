Sánchez, cuatro ministros y el 'hermanísimo' se formaron en la universidad privada, el "chiringuito" que repudia

El Gobierno ha situado a un nuevo enemigo en el centro de la diana: la universidad privada. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un plan para "endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios". El objetivo, tal y como recalcó ayer Pedro Sánchez en un acto en la UNED -la única universidad pública madrileña de carácter estatal-, es "combatir el avance de centros privados que priman el negocio sobre la calidad, esos chiringuitos que no cumplen el nivel".

Un ataque directo a la universidad privada que, de ser retroactivo, le afectaría de lleno a él mismo, pues obtuvo su título de licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, un centro privado que se fundó en 1982 y que está adscrito a la Universidad CEU San Pablo desde el año pasado. Además, el presidente del Gobierno consiguió su polémico doctorado en Economía -sobre el que existen múltiples acusaciones de plagio- en la Universidad Camilo José Cela, otra universidad privada -sita en Villanueva de la Cañada, Madrid- que se fundó en el año 2000.

Pero el de Sánchez no es un caso aislado en el Ejecutivo. Cuatro de sus ministros también se han formado en la universidad privada. Y hasta su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, ahora investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, pasó por las aulas de un centro privado, mientras que su mujer, Begoña Gómez, ha dirigido el África Center en el Instituto Empresa, una de las entidades más elitistas de la capital.

En concreto, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior y juez de carrera, obtuvo su título de licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, universidad privada fundada en 1886 por la Compañía de Jesús en Bilbao. El jefe de la Diplomacia, José Manuel Albares, pasó por las aulas de la misma universidad; mientras que la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se licenció en Derecho en la Universidad de Navarra, pibotada por la orden religiosa del Opus Dei desde su fundación en 1952. Más tarde, cursó un máster en esa misma universidad, en Asesoría Fiscal.

Finalmente, el titular de Industria, Jordi Hereu, obtuvo su título de licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, una escuela de negocios privada fundada en 1958 y actualmente adscrita a la Universidad Ramón Llull, una universidad privada fundada en 1990 en Barcelona. Por otro lado, el político catalán tiene un Máster of Business Administration por el mismo centro. En cuanto a los familiares de Sánchez, su hermano y su esposa, ambos inmersos en procesos judiciales, han estado vinculados a la universidad privada.

Ahora, el presidente defiende lo siguiente: "Una universidad no puede ser una máquina expendedora". En su discurso de este lunes, cargó directamente contra dos comunidades: Madrid y Andalucía, que albergan un buen número de universidades privadas. Especialmente la primera, de la que dijo que, desde 2016, ha "recortado un 30% la subvención a las universidades públicas", mientras que la segunda "lleva 6 años congelando" su presupuesto.

Las palabras de Montero

Unas palabras que añaden más leña a la hoguera que encendió un día antes la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, durante un mitin del PSOE en Málaga: "La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que sólo a través del esfuerzo y el conocimiento van a subir escalones en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar. No lo podemos consentir".

Para el PP, el ataque a la universidad privada es el último escándalo que salpica al Gobierno. Según ha podido saber Vozpópuli, Alberto Núñez Feijóo acudió en la tarde de ayer a una reunión privada a Icade, una de las universidades más prestigiosas de España. Llevaba semanas cerrada en su agenda, pero sirvió para respaldar a la universidad privada tras los ataques de Montero y Sánchez. "Nosotros defendemos que cada uno estudie donde le dé la gana sin que el gobierno le estigmatice e insulte", remachan en el entorno del líder popular.

Durante la rueda de prensa de este lunes en Génova, el portavoz Borja Sémper recordó que Sánchez fue señalado por plagiar su tesis doctoral y preguntó a Montero si estaba acusando a su propio jefe de filas de comprar títulos universitarios: "¿Está insultando también la vicepresidenta del Gobierno al presidente del Gobierno? ¿Está diciéndole la señora Montero al señor Sánchez que le regalaron el título universitario o el máster?". A su juicio, es "inaceptable que una vicepresidenta insulte a 300.000 estudiantes y a sus familias".