Sánchez agita la crisis arancelaria para sacar provecho: "Hay PSOE para 6 años más"

Hace mucho tiempo que Pedro Sánchez no ve dificultades en las grandes sacudidas, sino oportunidades. El presidente del Gobierno ha decidido agitar la crisis arancelaria provocada por la nueva política comercial de la administración estadounidense para sacar provecho político. El líder socialista desplegó este jueves en Moncloa la escenografía de los grandes aprietos, como durante la pandemia, para atribuirse el rol de único protector de los intereses del país. Quiere ser, una vez más, el líder de una guerra. Hace cinco años el enemigo era un virus y ahora lo es el arancel americano.

El equipo del presidente, y él mismo, saben que una de sus fortalezas es su gran habilidad para liderar la gestión en mitad de una profunda convulsión. El marco a partir de ahora será el siguiente: solo Sánchez, el gran líder, defenderá el interés nacional, a las empresas y a los trabajadores patrios. El vídeo promocional de Moncloa da la pista. Quienes conocen a Sánchez no dudan en calificarle como valiente, osado, determinado... como una persona sin miedo capaz de tomar cualquier decisión en el cualquier momento. No le tiembla el pulso, solo ve el hueco, por pequeño que sea, mete la moneda y, encima, te guiña el ojo. Ese es el presidente del Gobierno y esta guerra comercial le viene de perlas. Sus ministros lo saben y se vanaglorian de ello: "Que no sufran, que hay PSOE y Pedro Sánchez para 6 años más", explica un destacado ministro a este diario.

No por casualidad, Sánchez se dirió al país este jueves desde la sala Barceló del Palacio de la Moncloa, un entorno solemne reservado para las grandes ocasiones y los momentos trascendentales. Y este, sin duda, lo es. No solo por lo inédito, sino por la incertidumbre a la que arrastra a la economía de todo el planeta. Los manuales de comunicación política no dejan lugar a dudas. Sánchez escogió un escenario con alto simbolismo institucional y rodeado de todo el Gobierno, lo que refuerza su imagen de líder como figura central y decisiva en la gestión de la crisis. Con ello, Moncloa proyecta un mensaje de control y responsabilidad.

La escenografía, claro está, influye en la percepción del mensaje. Un entorno solemne, como la sala Barceló, comunica que la situación es seria y merece una respuesta contundente, lo que eleva la importancia del anuncio que hizo ante la opinión pública: 14.100 millones (0,89% del PIB) para desplegar un escudo que proteja a la economía española del 20% de arancel decretado por Washington a toda la Unión Europea (25% para la industria automovilística). El equipo de persuasión de Moncloa también logra, por el momento, el control del relato. Y es que en momentos de crisis, es clave marcar el marco narrativo antes de que lo hagan los adversarios o los medios. En este caso, Sánchez, como hizo en la pandemia, busca posicionarse como el principal escudo de España ante una amenaza externa, relegando a la oposición a un papel secundario.

Todo lo que se vio el jueves en el complejo presidencial evocó sus planes previos para hacer frente a la covid, para afrontar la inflación tras el inicio de la guerra de Ucrania y hasta para la reconstrucción de las zonas afectadas por la terrible dana que desoló buena parte del litoral mediterráneo. El presidente reiteró, como hizo durante la emergencia sanitaria, que "saldremos mejores", que la impulsividad que ha invadido la Casa Blanca es "una oportunidad para hacernos más fuertes ante la crisis y para mejorar". El presidente prometió ante la opinión pública que tomará las medidas necesarias para no dejar a nadie atrás y, discursivamente, se apoyó de nuevo en el escudo social de la pandemia y de la crisis inflacionaria desatada por la guerra en Ucrania.

Sánchez sacudió con fuerza a Trump, al que acusa de querer llevar al mundo de nuevo al proteccionismo del siglo XIX: "No es una manera inteligente de encarar los desafíos del siglo XXI", dijo. El presidente, que quiere erigirse como un contrapeso ideológico a todo lo que el magnate republicano representa, comenzó su intervención con una defensa de los valores que han construido el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque no pudo evitar impregnarlos de su particular visión política. Pero poco importa, Sánchez necesita una némesis para llevar a los ciudadanos a una dicotomía. O Trump (y sus seguidores en España, donde mete al PP, además de Vox) o él. No hay más. Es el juego. Es la partida.

El plan de acción diseñado por Sánchez otorga un papel destacado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien asumirá un rol clave en la gestión de la respuesta a los aranceles. Será el encargado de coordinar la comisión interministerial creada para articular las medidas y actuará como interlocutor del Gobierno ante los grupos parlamentarios, comunidades autónomas y agentes sociales en la búsqueda de consensos. Además, será el responsable de informar al Congreso sobre las decisiones adoptadas. Cuerpo, un técnico, ganará peso político; un papel en el que cada vez se siente más cómodo y del que no reniega en absoluto.

Mientras, Sánchez ya prepara su próximo golpe de efecto. El jefe del Ejecutivo emprende próximamente un viaje a China con el que deja entrever que pretende ser el intermediario entre Pekín y Bruselas para compensar el golpe comercial de Estados Unidos a los 27 países miembros de la Unión. "Le pedimos a Trump que recapacite, que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea. La mano de Europa está tendida. Pero eso no significa que nos vayamos a quedar con los brazos cruzados", advirtió. Sánchez se la quiere devolver a Trump alineándose con China y arrastrando hacia Pekín a toda la Unión Europea, un gigante comercial con un mercado de 500 millones de personas de alto poder adquisitivo, que necesita nuevos aliados internacionales. El presidente ve la luz en su oscuridad.