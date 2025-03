Rufián, tras reunirse con Sánchez: "Nos ha dado poca información"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado tras reunirse con Pedro Sánchez que el presidente del Gobierno "nos ha dado poca información" sobre el aumento del gasto militar. En su opinión, ha afirmado en los pasillos del Congreso, "creo que no es que no nos la haya querido dar, es que no hay más información".

El político separatista, que ha dicho que "hemos ido a escuchar", ha manifestado que a Sánchez le "hemos preguntado por qué 800.000 millones de euros". El presidente, ha abogado Gabriel Rufián ante el jefe del Ejecutivo porque "se gaste mejor" y que, en cualquier caso, es un asunto que debe debatirse y votarse en el Congreso.

"Pase lo que pase debe pasar por la sede de la soberanía popular" ha reivindicado el político catalán. Aún así, tras la conversación mantenida con el secretario general socialista, ha lamentado que "la intención parece que no es esa".

Frente común

Rufián, el primero de los portavoces de izquierdas en acudir a Moncloa, se ha erigido como líder del frente común de los que defienden que "hay una mayoría que está en contra" de aumentar el gasto en defensa porque "ya se gasta muchísimo". Según él, hay "un histerismo dentro de la Unión Europea de que hay que gastar más".

El diputado de ERC ha adelantado, también, que las organizaciones a la izquierda del PSOE han "consensuado un discurso común". Rufián ha explicado que "no hay que gastar más, hay que gastar mejor". En este sentido, ha reclamado "en lugar de 27 ejércitos en Europa, que solo haya uno y más coordinación".

El parlamentario, que ha estado algo menos de media hora reunido con Sánchez, también ha lanzado una pregunta al aire sobre "si la base es gastar más para no depender tanto de Estados Unidos, a nadie se le escapa que ese armamento se le va a comprar a EE.UU.". En su opinión, "no tiene ningún sentido luego comprar los cazas a Trump y los satélites a Musk".