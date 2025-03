El PSOE de Extremadura sigue los pasos de Vox y rechaza firmar el manifiesto del 8-M

"Tenemos lío en plena semana del 8-M". Lo reconoce una persona próxima a María Guardiola, presidenta de Extremadura. Los partidos de la izquierda, PSOE y Podemos, se han negado en rotundo a estampar su firma en un manifiesto promovido por la Junta en favor de la igualdad y en contra de la violencia de género.

Las dos formaciones de la oposición siguen así los pasos de Vox, que se niega a firmar la declaración institucional. Como ocurrió hace un año en la Asamblea. Entonces, PSOE y Podemos sí rubricaron el texto.

Ahora, el PP se ha quedado solo y el argumento esgrimido por socialistas y morados es que Guardiola "blanquea a Vox", extremo que desmienten en el equipo de la presidenta autonómica: "Vox no apoya el manifiesto y el PSOE está haciendo lo mismo que ellos. El año pasado el PSOE lo firmó y Vox sí formaba parte del Gobierno, este año no están".

Los socialistas extremeños han decidido enmendar su postura de hace un año y se mantienen en sus trece: no darán el visto bueno al manifiesto propuesto por el gobierno autonómico con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque no pueden "firmar con la ultraderecha y, mucho menos, con quienes blanquean a esa ultraderecha".

Este miércoles, la responsable de Igualdad del PSOE extremeño ofreció una rueda de prensa en la que alertó que "los derechos machistas que ponen en riesgo los derechos y libertades de las mujeres son los socios prioritarios de la señora Guardiola". Para el PP, todo obedece a una maniobra política porque la semana pasada, el gobierno extremeño logró aprobar un decreto de medidas fiscales urgentes en materia de Vivienda y para ayudar a los enfermos de ELA con el apoyo de Vox. Un logro parlamentario que ha irritado sobremanera a los socialistas.

La reacción de Guardiola

La presidenta Guardiola ha reaccionado al plantón de los partidos de la oposición a través de un vídeo difundido en las redes en el que muestra un cabreo monumental: "El PSOE de Extremadura se pone en contra del feminismo, se pone en contra de las mujeres que han sufrido violencia de género y violencia sexual y de la ciudadanía. Se ha cruzado la peor línea roja contra la igualdad y se ha hecho únicamente por intereses políticos".

Según denuncia la baronesa popular, "no firmar el manifiesto por el día internacional de las mujeres es más que un error, es una mala noticia, es enfrentar a costa de los derechos y del dolor de las extremeñas". Así añade: "Estamos ante un PSOE irreconocible, dispuesto a usar a las mujeres para su propaganda y centrado en el ruido. Hoy faltan el respeto a las instituciones y a las personas".

En su opinión, "las excusas" de los socialistas para no unirse al manifiesto "no tienen nada que ver ni con la verdad ni con una lucha justa por la igualdad". Para Guardiola, "en la igualdad y en el feminismo no hay siglas, no hay partidos, no hay cálculos electorales". Por respeto a las mujeres "que sufren y que han sufrido violencia machista", la presidenta extremeña considera que "no deberían usarse estrategias políticas y enfrentamientos" como el promovido por el PSOE.

"El PSOE ha roto todos los límites morales e institucionales. En un día como este, en el que los partidos no tendríamos que ser protagonistas, sino la igualdad y su reivindicación, el PSOE ha decidido sacar la cabeza y negar su firma perjudicando a las extremeñas. Siento vergüenza como presidenta de Extremadura pero siento vergüenza, sobre todo, como mujer extremeña. Es un día terrible para esta tierra", concluye la presidenta.