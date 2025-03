La premura del rearme europeo aboca a Yolanda Díaz a plantearse romper con Sánchez para subsistir

Al Gobierno de coalición que dirige España le va a saltar, previsiblemente, el fusible izquierdo. La premura del rearme europeo aboca a Yolanda Díaz a plantearse la permanencia de Sumar dentro del Ejecutivo si quiere subsistir electoralmente. Las fuentes consultadas en la izquierda del PSOE descartan ese escenario. Al menos por ahora. Pero en el lado socialista de Moncloa admiten, en privado, que el socio de Pedro Sánchez va a calcinarse en cuanto el Consejo de Ministros empiece a incrementar el gasto en defensa.

El asunto incomoda hasta niveles insospechados a la vicepresidenta segunda, como se vio esta semana en Bruselas, en un forcejeo dialéctico con un periodista que le preguntó en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. El partido de Yolanda Díaz no deja de ser una concentración de partidos distintos y, aunque todos coinciden en rechazar una escalada armamentística y abogan por una defensa europea autónoma, la realpolitik les está abriendo grietas. Por eso, Yolanda Díaz intenta suavizar su postura, aunque es consciente de que está vendida y de que este tema la matará políticamente.

Sánchez trasladó a su socia el pasado martes que su intención -no le queda otra- es acelerar el incremento del gasto en defensa para cumplir con el objetivo del 2% antes de 2029, la fecha acordada con la OTAN. E intentó tranquilizarla al asegurarle que el gasto social no se vería, en absoluto, comprometido. Pero de la cita entre ambos no salió acuerdo alguno. Es más, se dieron tiempo para seguir negociando y pusieron el foco en un lugar común, compartido por ambos partidos: armar una arquitectura de defensa europea para no depender de Estados Unidos.

Todo indica que Sánchez, sin apoyo dentro de su gobierno y sin apoyo en el Parlamento, parcheará la falta de presupuestos para engordar las cuentas del Ministerio de Margarita Robles por la vía de contingencia, es decir, mediante ampliaciones de crédito aprobadas en el Consejo de Ministros, ya que estas no requieren ratificación de las Cortes, que es exactamente lo que ya se ha hecho en los últimos años. De hecho, y como consecuencia de ello, el gasto militar real puede duplicar el previsto en los presupuestos en vigor, aprobados en 2022.

Mientras, el presidente necesita ganar tiempo. Y, por eso, ha emprendido una jugada a tres bandas que le ha llevado a Helsinki y Luxemburgo. Por un lado, negocia en Bruselas que el aumento del gasto militar al que ha llamado la presidenta de la Comisión se financie mediante transferencias mancomunadas a fondo perdido, lo que haría que la deuda española no engordara más. Y eso que Von der Leyen ha advertido a las capitales europeas que "la mayor parte" de la inversión programada por el plan de rearme europeo deberá salir de los presupuestos nacionales de los Estados miembros.

Pero Sánchez juega más bandas. El presidente está trastocando otras partidas presupuestarias pertenecientes a otros ministerios, como Industria, para hacerlas contar dentro del paraguas de Defensa. Con ello busca credibilidad ante sus aliados internacionales, para convencerles de que España realmente invierte en seguridad. La tercera para de su plan, ya referida, por ser la piedra angular ante su complicada tesitura, es financiar el incremento del gasto militar con las dichosas ampliaciones de crédito, que pueden ser aprobadas directamente por el Consejo de Ministros.

Así, el lider socialista mata dos pájaros de un tiro y puede permitirse no presentar al Congreso de los Diputados unos Presupuestos, como le obliga la Constitución, consciente de que negociar unas cuentas ahora con la izquierda del PSOE y las necesidades militares no es mejor escenario. No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda reiteran que el Ejecutivo aún trabaja con el escenario de presentar unas cuentas para este año antes de que acabe este trimestre y hacerlo, además, con el actual techo gasto vigente. Sánchez tampoco buscará el pacto con el PP. El presidente evitará, por el momento, acercarse a Génova.

Podemos, mientras, se relame. Las fuentes consultadas explican que los morados están con el comillo goteante. No creen que Díaz vaya a romper la coalición, pero admiten que en caso de que lo hiciera, ganaría credibildiad ante la enorme base de votantes de la izquierda que tiene tatuado en la piel el 'no a la guerra'. En verdad, las dos tradiciones políticas que conviven en Moncloa comparten su preocupación por el futuro de la Unión Europea, pero difieren de lleno sobre un asunto clave: el papel preponderante de Estados Unidos, el ejército más poderoso de la Tierra.

El giro de la administración Trump ha pillado a todos a pie cambiado, porque les enfrenta a sus contradicciones. La victoria del magnate estadounidense impulsa la necesidad europea de cortar el cordón umbilical con Washington. Pero la izquierda del PSOE no terminar de dar el paso y asumir los postulados de buena parte del continente por el clamor antibelicista de su electorado. España es el único país importante de la Unión Europea que cuenta en su gobierno con un partido a la izquierda de la socialdemocracia. Muy pocos creen que la coalición vaya a saltar por los aires, pero la guerra en Ucrania se puede llevar por delante el motor de Sumar.