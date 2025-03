El PP teme que Sánchez haga trampas con el gasto militar: "No vamos a apoyar decretos ómnibus"

Alberto Núñez Feijóo, como acostumbra, guarda con celo las palabras que le piensa soltar el próximo jueves a Pedro Sánchez, cuando, por primera vez en lo que llevamos de legislatura, se encuentre con él en el palacio de la Moncloa. El líder de la oposición y de la primera fuerza en España acude al llamado del presidente del Gobierno, que le concede unos 25 minutos, para abordar el gran debate geopolítico que se viene: cómo afrontar el posible fin la guerra de Ucrania y, sobre todo, disparar la inversión en Defensa en España.

Esta segunda cuestión mantiene enfrentados a los aliados del mal llamado bloque de la izquierda, porque ni siquiera el partido minoritario que integra la coalición, Sumar, se muestra partidario de aprobar el incremento del gasto que exigen Europa, la OTAN y Estados Unidos. Y la medida, sí o sí, tiene que salir adelante en un horizonte temporal más bien corto.

En este contexto, el presidente popular se ha situado en una posición de fuerza que pretende aprovechar como es debido: poniendo condiciones a su adversario. Para empezar, le trasladará que, si quiere aprobar el gasto militar con el concurso de su partido, no puede recurrir a atajos. "Nada de trampas", zanjan en el politburó gallego. "Ni decretos ómnibus ni nada por el estilo", sostienen en Génova, donde temen que Sánchez haga de las suyas y les trate de arrastrar a un callejón sin salida.

Entre las hipótesis que baraja el PP a la hora de elucubrar sobre la hoja de ruta que presentará Sánchez a Feijóo se encuentra la de un traspaso de la Guardia Civil del Ministerio del Interior al de Defensa, para así maquillar el incremento del gasto militar y cumplir con nuestros aliados. Los populares ven a Sánchez capaz de defenderlo y, de entrada, se oponen frontalmente. "Si hiciera eso, automáticamente convertiría a los guardias civiles en personal llamable a filas".

Frente a las distintas corrientes de presión que llegan a Génova tanto para rubricar un pacto con el Gobierno como para desecharlo, los populares se niegan a avanzar cuál será la estrategia a seguir: "No podemos dar nada por hecho, nadie ha dicho que vayamos a apoyar nada y, desde luego, nuestra misión no es rescatar a Sánchez de sus problemas parlamentarios".

Feijóo pondrá condiciones

Unas palabras de las que se deduce que el PP, en este momento, se inclina más por rechazar cualquier tipo de alianza que por explorarla. Pero distintos barones consultados por Vozpópuli opinan que es prácticamente imposible dar la espalda al Gobierno en un momento como este. O, incluso plantear condiciones imposibles, como una convocatoria electoral. "Si pones ese tipo de condiciones y luego tus socios europeos te aprietan, te metes a ti mismo en una trampa mortal", sostiene uno de ellos.

A juicio de otro, lo más idóneo pasa por "ser duro" con el Gobierno y pedir "algo gordo a cambio". Por ejemplo: que Sánchez rompa con los socios independentistas y revierta algunas de las concesiones que, para seguir en el poder, se ha visto obligado a acometer en los últimos años.

Lo que está claro es que Feijóo no tiene intención de figurar como un salvavidas del presidente en un momento crucial, con la escuálida mayoría sobre la que sostiene su Ejecutivo desmoronándose del todo. Sin Presupuestos a la vista, sin capacidad de aprobar leyes de calado en las Cortes y con la coalición partida en dos, el PP quiere sacar tajada. Y está viendo cómo hacerlo.

Ayer, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, advirtió a Sánchez que si la reunión del jueves consiste en "un paripé de cara a la galería", se la puede ahorrar. "Cheques en blanco no se pueden expedir", redundó. No obstante, el PP no contempla anular la entrevista. A pesar de que, a esta hora, siguen sin recibir información previa, tal y como solicitaron desde el principio: tener un orden del día.

Por otro lado, los populares reprochan que Sánchez siga sin aparecer por el Parlamento para explicar los encuentros internacionales a los que ha asistido en las últimas semanas. Para más inri, se muestran indignados después de conocer por The Telegraph que el presidente, en la cumbre que se celebró en Londres, puso encima de la mesa enviar tropas de paz a Ucrania. Con este preludio, el encuentro del jueves se avecina de todo menos productivo.