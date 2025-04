PP y PSOE se reúnen para negociar las medidas frente a los aranceles de Trump

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha iniciado esta misma tarde con el PP la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para recabar su apoyo a las medidas frente a los aranceles de Estados Unidos, de la que ha excluido a Vox, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

Según las fuentes, el "cordón sanitario" establecido al partido de Santiago Abascal está en este caso más justificado que nunca por el apoyo que viene dando al presidente estadounidense, Donald Trump, y sus políticas.

Tras la reunión de esta tarde con representantes del PP, el titular de Economía continuará este viernes los contactos con Sumar y el PNV.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, horas después de que Trump anunciara su plan global de aranceles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido unidad a todos los grupos para trabajar en un plan de reacción a los aranceles impuestos el mandatario estadounidense.

Sánchez ha advertido de que este "ataque arancelario" no distingue entre amigos y enemigos" y que los aranceles no discriminan "por ideología" o por "balanza comercial", sino que van "contra todos y contra todo" y es por ello que es "esencial" que en este tema "no haya divisiones impostadas ni tampoco cálculo político".

Una vez concluidos los contactos con los grupos parlamentarios, el ministro comparecerá la semana que viene ante el Pleno del Congreso para informar sobre el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial.