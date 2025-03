El PP denuncia que Feijóo "recibe más información" de la postura de Sánchez en Bruselas que en Moncloa

"Pedro Sánchez pretende ir de Churchill cuando, en realidad, actúa como Chamberlain". Así resumen en Génova la ausencia de una hoja de ruta trazada por el presidente del Gobierno para elevar ya el gasto militar en España al 2% del PIB que reclaman Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. En el politburó gallego, además, denuncian que Alberto Núñez Feijóo "recibe más información" de los compromisos que Sánchez asume en los foros internacionales a través de los socios del PP europeo en Bruselas que por boca del propio Sánchez en la Moncloa.

A poco menos de una semana de que se celebre un Consejo Europeo clave, en el que los Estados miembros abordarán el rearme para hacer frente a la amenaza de Putin, los populares lamentan que el jefe del Ejecutivo organizó este jueves una ronda de consultas con los grupos parlamentarios en la que no concretó nada: ni cómo pretende subir la inversión en Defensa, ni cuánto, ni cuándo, ni con quién. Una queja que corroboró el propio Sánchez en la rueda de prensa que ofreció por la tarde, en la que eludió resolver las principales incógnitas cuando las formularon los periodistas.

El principal reproche que expresó Feijóo fue el silencio de Sánchez ante las siguientes preguntas: "¿Qué porcentaje de PIB tiene que alcanzar el gasto en Defensa? ¿Qué incremento del Presupuesto tiene que tener el actual Ministerio de Defensa? ¿En qué plazos? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Año a año? ¿Y en qué partidas y cómo se va a financiar? ¿Con más impuestos de los ciudadanos o con más reajuste del Presupuesto de gastos actuales?".

El presidente tampoco quiso aclararle si España está dispuesta a "enviar tropas a Ucrania". Una pregunta clave, porque en el PP aseguran que Sánchez, en los últimos encuentros con primeros ministros europeos, se ha mostrado partidario de que nuestro país participe en misiones de paz. La semana pasada, Feijóo participó en la cumbre de su formación en Bruselas, donde tuvo ocasión de conversar con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y otros mandtarios como el primer ministro polaco, que le transmitieron la información que ayer le negó Sánchez.

Una votación en el Congreso

De cara al próximo Consejo Europeo, que será uno de los más relevantes de las últimas décadas, en la cúpula popular recriminan al Gobierno que España acudirá sin un plan previsto. Y lo más grave es que, para empezar, no hay Presupuestos ni siquiera hay un borrador encima de la mesa. La previsión, además, no pinta halagüeña, ya que las negociaciones siguen en pausa. Por otro lado, los socios del mal llamado bloque progresista se oponen a cualquier aumento de las partidas para el Ministerio de Defensa. Por lo que Sánchez no cuenta con el concurso de sus aliados de investidura para cumplir con Europa.

En ese sentido, la próxima semana, para calentar el Consejo Europeo, el grupo popular forzará una votación en el Congreso de los Diputados que pretende forzar un pronunciamiento conjunto. Se trata de una proposición no de ley que aterrizará el jueves en el Pleno y que insta al Gobierno a: "Comprometerse con la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, defender la implicación de la UE en cualquier negociación, poner en valor el vínculo trasanlántico, cumplir con los compromisos adquiridos en la OTAN, incluyendo el aumento del gasto militar, y garantizar que cualquier decisión sobre estos temas será debatida y aprobada por mayoría en el Pleno".

El PP, en definitiva, pretende evidenciar la soledad del Gobierno para una cuestión prioritaria. No obstante, Feijóo abandonó ayer la Moncloa con la sensación de que a Sánchez le quita el sueño la falta de apoyos para subir la inversión en Defensa, porque directamente no tiene intención de someterla al escrutinio de la Cámara Baja. "Me preocupa que esté dispuesto a gobernar prescindiendo del Parlamento. En una democracia no puede haber un incremento de gasto, un presupuesto o un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso. Lo contrario conduce a algo muy peligroso, que es la autocracia", sentenció Feijóo.

Durante una comparecencia ante la prensa en el Parlamento, el presidente popular desveló que Sánchez en ningún momento le pidió el apoyo de su grupo, lo que apuntala aún más la tesis de que pretende sortear a las Cortes. Y eso que, por "sentido de Estado", le tendió la mano para alcanzar un pacto. Eso sí, sin "cheques en blanco". Fuentes populares aclaran que "al presidente del no es no" no le van a ofrecer un apoyo gratuito.

Pero sí existía la posibilidad de un entendimiento con condiciones, el encuentro de ayer la mandó al patíbulo. "Sería muy conveniente, pero no puedo ocultar que, tal y como están las cosas, es muy difícil. Hoy por hoy, Sánchez no ha dado información ni garantías de nada. Así es muy difícil", recalcó Feijóo.

Desde la formación conservadora aseguran que hay un cierre filas absoluto con la decisión de no comprometer los votos del grupo popular para una propuesta que ni siquiera existe. De hecho, los barones se muestran a favor de que Feijóo aproveche la posición de fuerza que le brinda el debate militar. Por más que Sánchez quiera pasar por encima del Congreso, los populares piensan que, en algún momento, tendrá que salvar una votación. Y el único partido en el que se podrá apoyar será el PP.