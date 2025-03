El PP prepara una batalla legal en el TC por el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña

El último salto de pértiga en el Palacio de la Moncloa se salda con el borrón de lo que, hasta ayer, era una línea roja infranqueable para el Gobierno: traspasar las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Se trata del enésimo pago que se cobra Carles Puigdemont de Pedro Sánchez a fin de que los siete diputados de Junts en el Congreso de los Diputados mantengan prietas las filas.

Para el PP, el documento registrado en la Carrera de San Jerónimo por el PSOE y su aliado secesionista carece de validez jurídica, porque contraviene la Constitución Española, que en su artículo 149.1 niega la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas las competencias migratorias. Por eso, los servicios jurídicos de los populares andan inmersos en el estudio de cada coma antes de tomar una decisión que, ineludiblemente, tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional.

Distintas fuentes de la formación coinciden en que la parada en el Órgano de garantías es obligada. Aunque no la única. En el horizonte, otea también el Tribunal Supremo, donde hay quien ve posibilidades de elevar la voz de alerta. "Sí que es posible", asegura un destacado dirigente de la cúpula popular ante las dudas que plantean los expertos. Lo que nadie oculta en las filas populares es que desplegarán toda la artillería para abrir un nuevo frente judicial después de la amnistía.

A la espera de que los responsables digan cuáles son los pasos a seguir, en Génova recuerdan que "hay pronunciamientos previos" del TC sobre una cuestión tan sensible como transferir a una administración territorial las competencias migratorias. Es más, el propio Gobierno, como sucedió con la amnistía, ha afirmado en reiteradas ocasiones que estaba fuera de la legalidad.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recalcó en sede parlamentaria el pasado mes de septiembre: "El control de fronteras y de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser delegados".

Ayer martes, poco después de trascender los términos del acuerdo rubricados por el PSOE y Junts, Alberto Núñez Feijóo denunció: "Sánchez sigue desmantelando el Estado en Cataluña y profundiza en la desigualdad de los españoles". Y advirtió que su formación no permanecería impasible: "Combatiremos con intensidad esta nueva cesión al independentismo. Las competencias exclusivas del Estado volverán a serlo cuando gobernemos".

"Cataluña es un Estado"

En el entorno del líder popular denuncian que la concesión que hace Sánchez "para tener contentos a los que le han retirado la cuestión de confianza" ahonda en la fractura del Estado en Cataluña. De facto, entregar gestiones como la expedición de un DNI a un ciudadano extranjero, convierten a la región en un Estado propio. "Decide quién entra y quién sale del territorio, a efectos de Sánchez, Cataluña es un Estado". La independencia, por la puerta de atrás. "La unidad de España está de rebajas porque así lo ha decidido Pedro Sánchez. Nunca se ha entregado tanto al independentismo por tan poco", denuncian.

Desde los territorios, también auguran una contienda legal. "Estamos viendo la letra pequeña, pero no tiene buena pinta", señala un barón con mando en plaza. Antaño, con la aprobación de la Ley de Amnistía, todas las comunidades gobernadas por el PP -también lo hizo la Castilla-La Mancha gobernada por Page- acudieron al TC con sus respectivos recursos de inconstitucionalidad. Ahora, la estrategia parece ser la misma.

Eso sí, siempre y cuando el texto registrado en la Cámara Baja consiga salvar todo el trámite parlamentario. Un camino tortuoso. De momento, Podemos ya ha dicho que no, por lo que los números no dan. Pero el PP cree que Sánchez hará todo lo posible para cumplir con Puigdemont, porque necesita "darle mimitos" para ver cumplido su anhelo de aprobar Presupuestos y así poder agotar la legislatura en 2027.

Además, los populares dan por sentado que la transferencia de las competencias migratorias a la Generalitat no será, ni mucho menos, el pago final. Así reprochan que "cualquier precepto legal está supeditado o en riesgo de ser derogado" para que Sánchez siga gobernando. "No es la última cesión, es la que precede a la siguiente. ¿O es que no habrá otra para los Presupuestos?", inciden en el politburó gallego.