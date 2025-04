El PP asume que es casi imposible llegar a pactos de Estado con Sánchez en lo que resta de legislatura

Estalló la crisis arancelaria y la reacción del Gobierno y el PP, con llamados a la unidad y tendiéndose la mano mutuamente, parecía marcar un antes y un después en las relaciones entre ambos. Nada más lejos de la realidad, fue un espejismo. Una semana después de que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y Juan Bravo, vicesecretario popular, comenzaran a negociar el contenido del primer decreto antiaranceles, las posibilidades de que se alcance un pacto de Estado son entre escasas y nulas.

La reflexión que hacen en la dirección popular es que "no se puede llegar a un acuerdo de Estado cuando Sánchez agasaja a los que quieren romper el Estado". En el politburó gallego asumen que es prácticamente imposible rubricar cualquier alianza estratégica con el Ejecutivo en lo que queda de legislatura. Hubo una excepción, el Poder Judicial, motivado por las circunstancias excepcionales. Y como se suele decir: "Una y no más, santo Tomás".

Un contexto político especialmente polarizado, con las parroquias de los partidos enardecidas, y un presidente que planteó su mandato como un "muro" frente a la "derecha reaccionaria", en la que incluyó a 169 diputados del Congreso de los Diputados -PP y Vox-; hace inviable que se puedan normalizar las relaciones entre la Moncloa y el principal partido de la oposición. Ni siquiera cuando la economía española se enfrenta a la amenaza de una recesión por la guerra comercial de Estados Unidos.

Ante las presiones de quienes reclaman a Feijóo ni siquiera hablar de cualquier tema con el Gobierno y los que, a contrario sensu, le piden aflojar la cuerda y abrirse a más pactos de Estado, en la cúpula popular replican: "Ni vamos a sucumbir a los que se excitan cada vez que hay una posibilidad de pactar con el Gobierno, ni vamos a dejar de hablar cuando sea para ayudar a resolver los problemas de los españoles".

De hecho, para capear la crisis arancelaria, sigue abierto un "canal de diálogo" entre Cuerpo y Bravo. Aunque el PP ya prepara el relato para justificar que el decreto que se aprobó esta semana en el Consejo de Ministros no contará con su apoyo cuando tenga que pasar por el Congreso de los Diputados. Por varios motivos. El primero: porque el Gobierno se ha negado a incorporar ninguna de las propuestas cardinales que le remitieron los populares. Segundo, porque Feijóo cree que el pacto del que Junts presumía esta semana, por el que se privilegia a Cataluña, es cierto. A pesar de que la Moncloa lo niega una, dos y hasta tres veces. Como San Pedro.

Desde luego, en Génova no tienen ninguna duda de que el Gobierno, mientras Carlos Cuerpo hablaba con Juan Bravo, hacía lo propio con Junts a través de una "negociación oculta". Un sinsentido, piensan los populares, porque con los votos del PP, el Gobierno no necesitaría al partido de Carles Puigdemont para garantizar que el primer decreto antiaranceles logra salvar el trámite parlamentario. Pero la tesis es que el Sánchez es rehén de sus socios, a los que no puede dar la espalda, porque se arriesga a perder el poder.

"No hay nada"

Este jueves, en una entrevista en Antena 3, el responsable económico del PP le dio una patada hacia adelante al balón al señalar que su grupo decidirá el sentido del voto "en función de lo que haga el Gobierno de aquí a un mes". De momento, "no hay nada". Porque "no se ha aceptado ninguna propuesta" del PP. Es decir, que la balanza se inclina por el 'no'. Y así será si no hay cambios sustanciales.

Para dar respuesta a la crisis arancelaria, Bravo volvió a defender la necesidad de que el Gobierno elabore un plan concreto y general, en línea con el decálogo que presentó Feijóo este lunes tras reunirse con los principales sectores afectados. "Como bien explicaba el ministro ayer, el Real Decreto-Ley es una capa de un plan, el PP quiere hablar del plan entero. Hay un mes hasta que se convalide, un mes para que el Gobierno, si quiere escuchar al Partido Popular, ponga de manera conjunta encima de la mesa ese plan”.

No obstante, la previsión del PP es que el Gobierno no tenga ningún gesto para facilitar el acuerdo. El vicesecretario de economía pidió ayer no convertir la negociación para ayudar a los sectores afectados por la guerra comercial en una cuita partidista. También reclamó suprimir del decreto el carácter territorial de las ayudas, para centrarlo en los afectados. A ojos de los populares, la disposición adicional segunda -que fija el citado criterio- es una concesión a Junts para privilegiar a las empresas catalanas. "Aquí no hablamos de territorio, se trata de ayudar al que lo necesite, esté donde esté, porque exportan directamente a Estados Unidos o aquellos que suministran a las empresas que exportan”, apostilló.