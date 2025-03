El PP fuerza a Armengol a retirlar el voto telemático a Sánchez en el Pleno de este jueves

La presencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados empieza a ser una anomalía. Cada dos por trés, figura en su agenda una gira internacional que le impide acudir al Hemiciclo. Así ha sucedido esta semana, cuando, con motivo del viaje programado a Finlandia y Luxemburgo, se ha borrado del Pleno del martes y de la sesión de control del miércoles. Y su intención era hacer lo propio también este jueves, cuando está previsto que se voten iniciativas legislativas.

De hecho, el presidente solicitó el voto telemático también para la jornada de hoy y, finalmente, la Mesa de la Cámara Baja se lo ha denegado. Según fuentes del Partido Popular, gracias a la presión ejercida por sus cuatro representantes ante la presidenta, Francina Armengol, que estaba decidida a concederle bula para no tener que pisar el Parlamento tampoco hoy.

Lo cierto es que Sánchez regresó ayer miércoles de su última gira internacional. Y durante esta jornada todo lo que tiene previsto es una ronda con representantes de los grupos parlamentarios que, por esa regla de tres, también podrían pedir el voto telemático. Finalmente, Armengol ha decidido atender al requerimiento del PP y la Mesa ha acordado que, al no haber ya viaje oficial, no procede el voto telemático.

"Nuestro argumento es que no está justificado el voto telemático el jueves cuando se reúne con portavoces parlamentarios que también tienen que votar en el Congreso y no podían pedir el voto telemático", apuntan fuentes del grupo que comanda Miguel Tellado a Vozpópuli. "En resumen, si los portavoces que se reúnen con él no tienen derecho al voto telemático, él tampoco, porque es el que les ha citado y está en España pudiendo votar como el resto si quiere cuando sean las votaciones en el Congreso".

"Un abuso"

Los populares se jactan de que han "obligado" al presidente "a que si quere votar" acuda a la Carrera de San Jerónimo y "no se ampare en un voto telemático que no estaba justificado y suponía un abuso". Un minipunto para el PP, que pretende poner coto a las ausencias de Sánchez que, especialmente en esta legislatura, se han convertido en norma.

Como adelantó este diario, Sánchez organizó un viaje por el noreste de Europa y eludió tener que responder a las preguntas que la oposición tenía previstas sobre el pacto que el Gobierno ha sellado con Junts para delegar las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Una vez más, ha tenido que ser la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, la que cargue sobre sus hombros el escrutinio de la Cámara.

Más allá de la anécdota del voto telemático, el PP denuncia desde hace tiempo que Sánchez, tal y como proclamó, pretende gobernar "sin el concurso" del legislativo. O, lo que es peor, de espaldas a él. Esta semana, sin ir más lejos, se ha cumplido un año desde la última vez que pisó el Senado. Y lo que es peor, parece que su intención es prolongar el desafío ya que, como avanzó ayer Vozpópuli, ya ha comunicado a la Cámara Alta que tampoco acudirá al próximo Pleno. Un desprecio que los populares pretenden revertir con una reforma del Reglamento que, a fin de cuentas, le obligue a acudir al menos a una sesión al mes.