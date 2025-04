El PP acorrala a María Jesús Montero y le pide que dimita: "No da más de sí"

María Jesús Montero se ha convertido en objetivo prioritario del PP por desairar en las últimas semanas a jueces, médicos y profesores en los mítines del PSOE y por no presentar unos Presupuestos, como exige la Constitución. Los populares le han pedido este miércoles en la sesión de control en el Congreso que dimita, porque "no da más de sí". Pero Montero no se achanta, en absoluto: "Retiren esa superioridad moral y el tono machista. Puedo con la tarea que tengo, ya lo digo".

Pedro Sánchez está de gira en Vietnam y China. Por eso, la ministra de Hacienda ha sido la encargada de dar la cara del Gobierno ante los diputados. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoco ha estado en la Cámara, precisamente porque no estaba el líder socialista. De manera que han sido Cuca Gamarra, Jaime de Olano y Elías Bendodo los encargados de acribillar a la vicepresidenta primera, a la que ven "cesada" de facto por Sánchez por haberla apartado de la negociación arancelaria con los grupos políticos; tarea que recae sobre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Gamarra, secretaria general de los populares, ha afeado el pacto entre el Gobiero y Junts para tener en cuenta, en el real decreto aprobado este martes, el impacto de la política arancelaria en los territorios en función de la exposición del sector productivo al mercado estadounidense: "Lo que se necesita es igualdad entre todas las empresas, tengan donde tengan su CIF. Y, por supuesto, criterios objetivos acordes con las necesidades. Pero cuando ustedes tienen que elegir entre España y sus socios, siempre eligen a sus socios. Si lo vuelven a hacer, no contarán con nosotros. Pero, claro, ¿qué se puede ya esperar de este Gobierno? Se han pasado 11 días desde que usted misma atacó uno de los principales pilares de nuestra democracia, la presunción de inocencia, y todavía no ha dimitido".

El PP está con la mosca detrás de la oreja, porque cree que el Gobierno ha pactado por la puerta de atrás un 'cupo arancelario' que salvaguardará los intereses de las empresas catalanas a los del resto al 'reservar' el 25% del crédito del ICO, según Junts para las compañías radicadas en Cataluña. Moncloa niega que esto vaya a ser así y, por eso, Montero ha preguntado a los populares qué van a hacer: "La pregunta que se hacen los españoles... ¿van a votar ustedes a favor de los españoles? ¿O van a hacer como siempre, intentar sacar rédito político partidista de una situación en la que el conjunto del país requiere la unidad de las fuerzas políticas?".

Para el PP, Montero que "ha quedado para ministra de mítines y vetos". "Por eso, un día se dedica a atacar el sistema judicial, otro a dividir a los españoles entre los que estudian en la universidad pública o la privada, o a atacar a miles de médicos. Mire, si usted lo que quiere es dedicar todos sus esfuerzos en el tema de la justicia, a hacer el ridículo en mítines socialistas, no seré yo quien se oponga. Pero si usted es incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado o respetar a millones de españoles, usted no está capacitada para ocupar un cargo público. Dimita", ha espetado Gamarra.

