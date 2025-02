Armengol cede ante Junts y permite a un yihadista cuestionar al CNI y la seguridad del Estado

Jueves, 13 de febrero de 2025. Tres de la tarde. La imagen en el Congreso de los Diputados es casi bélica. Furgones de policía en cada esquina, medidas de seguridad extremas, agentes por los pasillos. Todo para recibir a... Mohamed Houli Chemlal, yihadista condenado a 43 años de cárcel por su implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, que se saldaron con dieciséis víctimas mortales y cientos de heridos.

Su presencia, que ha sido posible por la aquiescencia de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, obedecía a una petición de Junts, que incluyó su nombre -con el concurso de los aliados del Gobierno- en el listado de comparecientes de la llamada "Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad". Uno de los tantos pagos que exigió la formación independentista para investir a Pedro Sánchez tras perder las elecciones en 2023 y que alimenta las teorías conspiranoicas sobre la masacre.

A priori, Mohamed Houli iba a intervenir por videoconferencia desde la prisión de Córdoba, donde cumple condena. Finalmente, no ha sido así. Engrilletado, enfundado en un chandal rojo y escoltado en todo momento por dos policías uniformados y otros dos de paísano, el terrorista ha llegado a la sala Prim de la Carrera de San Jerónimo puntual. A diferencia de lo que habitualmente ocurre, no ha tomado asiento junto al presidente de la comisión, Txema Guijarro, sino que lo ha hecho en una mesa aparte, él solo, de espaldas a la presidencia y con una fila vacía de distancia entre el resto de diputados que componen la comisión. Una escena más propia de la Audiencia Nacional que del Parlamento.

En señal de protesta, el portavoz del PP en la comisión, Santiago Rodríguez nada más tomar la palabra ha denunciado: "Me imagino que la vergüenza que hemos sentido los diputados de este grupo parlamentario en estos últimos minutos no es una cosa que nos haya afectado únicamente a nosotros, sino que puede ser seguramente compartida por otros diputados y seguramente por los espectadores que han visto las imágenes en este momento".

Según ha lamentado, los populares se han enterado de la presencia de Mohamed Hoili por la prensa: "Nuestra sorpresa no es sólo porque esta comparecencia sea presencial, con el despliegue de medios y los costes que esto supone, es que nos hemos enterado en el mismo día de hoy a través de los medios de comunicación. Tenemos que dejar constancia de todos estos hechos y esta situación lo que provoca es una vergüenza y una falta de dignidad de esta Cámara". Acto seguido, se ha levantado y, en señal de protesta, ha abandonado la sala junto al resto de diputados de su formación.

A partir de ahí, ha comenzado el recital de Mohamed. "El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam [de Ripoll] y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza", ha asegurado el único superviviente de la explosión en la casa de Alcanar. "Lo digo ahora y no lo dije antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder".

Los portavoces parlamentarios que han intervenido le han preguntado por las pruebas que puede aportar para sostener la acusación, que concuerda con la teoría que antaño alentó el comisario Villarejo y que Junts comparte. Pero Mohamed ha respondido: "Las pruebas no las tengo que buscar yo". Aunque, una y otra vez, ha implicado al Estado en los atentados terroristas. "Lo que me gustaría es que se buscara a quién dejó que el imán hiciera lo que quisiera". Desde hace tiempo, Junts difunde el relato de que, en última instancia, el Gobierno de Mariano Rajoy fue cómplice de los atentados para perjudicar al independentismo catalán, en aquel momento envuelto en el proceso separatista.

Este jueves, precisamente, ha sido la diputada de Junts, Pilar Calvo i Gómez, la única en sembrar dudas sobre la sentencia que zanjó los atentados. En su turno, ha preguntado al terrorista si sufrió presiones tras su detención, a lo que Mohamed ha replicado: "No directamente, pero terceras personas me presionaron para hacer estas declaraciones; me sentí obligado a decir que la intención era atentar contra la Sagrada Familia".