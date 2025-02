Pilar Alegría victimiza a Sánchez en su estreno como líder del partido en Aragón

La ministra de Educación de Pedro Sánchez y nueva secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, se ha dirigido a las bases del partido en su comunidad autónoma en un acto en el que ha vuelto a repetir los mantras del crecimiento económico del país y a criticar la oposición que tienen que "sufrir" en el Gobierno de España con Feijóo al frente. La también portavoz del Ejecutivo ha repetido que el Partido Popular está abonado al "ruido, al bulo y a la crispación" y ha abandonado "el lígitimo debate de las ideas".

Tras repetir durante varios minutos los mantras de Sánchez sobre el crecimiento económico de España y el triunfo de las políticas verdes impulsadas por su Gobierno, Alegría ha asegurado que Feijóo "encabeza" la oposición, pero no la "lidera" porque "el pobre" la está llevando a cabo "como un pollo sin cabeza" que apoya y tumba votaciones sin tener un tumbo claro. Según la nueva secretaria general del PSOE aragonés, se trata de "una oposición que está abonada al ruido, al bulo y a la crispación" que ha abandonado "el lígitimo debate de las ideas".

En su intervención, ha asegurado que la oposición al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "es la más furibunda", y está encabeza por Feijóo, "este señor que dice que no es presidente porque no quiere" y que en realidad lidera "poquito" y actúa "como la yenka", en alusión al voto contra el decreto ómnibus, posteriormente favorable a algunas medidas como las ayudas por la dana y la revalorización de las pensiones. "Cambia sus votos cuando no son necesarios", ha criticado.

"Cada vez que el Partido Popular vota, Aragón y los aragoneses pierden", ha asegruado la ministra Alegría. "Mientras, él se dedica a lo suyo, a beneficiar a los suyos, a las clases más altas de este país", ha dicho en referencia al actual presidente de la región, el popular Jorge Azcón. Pilar Alegría ha asegurado que el PP está "nervioso" y lo ha explicado: "Algo estamos haciendo bien". Ha criticado a Azcón por ceñirse a la política del "enfrentamiento" para "tapar la nula gestión de su Gobierno".

Durante los dos primeros años de legislatura "no se ha saltado ni una coma del proyecto básico de la derecha", ha dicho Alegría, en alusión a "los recortes a lo público para beneficiar a lo privado, los constantes recortes en sanidad pública, donde cada vez nos encontramos más dificultades, donde no se presta un servicio público y de calidad", también en las escuelas, especialmente en las rurales, "donde no se cubren las bajas de los maestros y no llegan auxiliares a ayudar a los niños que tienen especiales dificultades".

Alegría ha sido proclamada secretaria general de los socialistas aragoneses en sustitución de Javier Lambán, cuyo liderazgo durtante los últimos años ha alabado durante el acto, al tiempo que ha criticado al líder de los populares: "En críticas, un 10, pero en propuestas e ideas un 0 para el presidente Azcón", al que ha asegurado que vencerá en las elecciones de 2027.

También ha apuntado que hay aragoneses que esperan "cada vez más" para ser atendidos a través de la Ley de Atención a la Dependencia mientras Azcón "corre por ahí para hacerse fotos e inaugurar proyectos, olvidando que esas rentas de las que vive son las que dejó el anterior Gobierno del presidente Javier Lambán".

Críticas a la cumbre de Vox: "Todo por la pasta"

La ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dicho que PP y Vox "son lo mismo" y ha advertido de que "si tienen la oportunidad, cogerán la motosierra para podar los servicios públicos de todos y los perjudicados serán siempre los mismos". Para ella, el lema de los patriotas es "todo por la pasta".

Pilar Alegría ha rechazado "la fachaparty" de Patriots en Madrid, este sábado. "Esta ola ultra odia nuestros avances en derechos, la prosperidad compartida y, sobre todo, el apoyo que los socialistas hemos dado a la igualdad", ha manifestado Pilar Alegría, aseverando: "Ellos se llaman Patriots, pero su patriotismo es de pacotilla" porque "no son las personas, es el dinero, y por muchas pulseras que se agarren a la muñeca no es todo por la patria, sino que su lema es todo por la pasta".

La portavoz del Ejecutivo central ha preguntado "si es patriotismo querer arrollar todos los servicios públicos, pisotear los derechos de las mujeres, señalar y criminalizar a los migrantes", y ha añadido que, al igual que el PP, "quieren terminar con el escudo social".

Alegría ha avisado de que "vienen tiempos complejos" y ha prometido: "Ahí vamos a estar nosotros, ocupando el espacio que merecemos, haciendo la política de la proximidad, que nos hace estar en las calles, en los barrios y los pueblos, en las ciudades, al lado de la gente, planteando soluciones, porque queremos dejarnos la piel para esos jóvenes, esos trabajadores, la gente mayor, la gente corriente que necesita de la política útil para ver mejoradas sus condiciones".