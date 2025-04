Pilar Alegría usa la Moncloa para defender su honor: "No tengo nada que ocultar ni nada que esconder"

Pilar Alegría ha usado este martes su silla de portavoz del Gobierno en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa para defender su honor. La también ministra de Educación ha negado haber tenido conocimiento de la supuesta fiesta en la que participó en 2020 -en plena pandemia- el exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel, donde ella también pernoctó cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno.

Alegría se ha mostrado visiblemente afectada durante su intervención por el hostigamiento al que se le está sometiendo en redes sociales, donde se están vertiendo vejaciones y descalificaciones de naturaleza sexual, porque según una información de un medio de comunicación, Ábalos y algunos miembros de su equipo se rodearon de prostitutas.

"Esta información surge de unos supuestos hechos que tuvieron lugar en 2020. Unos hechos que, ademas, aparecen en primer lugar a través de una página web y que dan veracidad a algo que parece que sucede en el parador de turismo de Teruel. Esta semana, además de conocer esa información, veo como hay quienes pretenden, de manera torticera, retorcer esos hechos para, de una manera clara, intentar perjudicarme", ha explicado Alegría.

La ministra ha confesado que, tras trascender esa información, decidió 'dejarlo pasar' y convocar una rueda de prensa que dio el viernes pasado, en la que ofreció las explicaciones que juzgó oportunas sobre por qué pernoctó en el mismo parador en el que se alojó también Ábalos. "No tengo nada que ocultar. Siempre he defendido que ante las insidias la mejor herramienta es la transparencia. Pero después me ha pasado algo que no me ha pasado en la vida. Nunca, jamás, había visto tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes...", ha asegurado.

Pero la ministra, que está valorando recurrir a la vía judicial para defenderse, decidió cambiar de estrategia y usar su puesto y su visibilidad pública para proteger su honorabilidad: "Pensé: si yo que soy una mujer política, que tengo voz y que tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos, qué mensaje le estoy trasladando a esas mujeres y a esas niñas que no tienen la fuerza de la voz que tengo. Por eso, lo denuncio y por eso, alzo la voz. Si no lo hubiera hecho, no me lo habría perdonado".

La ministra ha reiterado una vez más que no ha tenido constancia nunca de que se produjeran en el parador los hechos referidos por esas informaciones: "Desconozco por completo que sucedieran esos hechos que algunos dicen que han sucedido. Una de las cosas mas graves es que se genera una noticia que no está contrastada por ningún lado. Hay un comunicado oficial de Paradores negando que produjeron esos supuestos desperfectos o destrozos", ha incidido.

En efecto, Paradores negó este lunes que se produjeran en el establecimiento los desperfectos referidos, aunque no negó que se alojaran las personas involucradas. La institución se se parapetó en la política de privacidad para no ofrecer detalles sobre sus clientes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente en X a su ministra portavoz del acoso al que se está viendo sometida.