Pedro Sánchez pierde la perspectiva: sugiere ahora que el PP es un partido "colaboracionista" nazi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparado al líder del partido popular, Alberto Núñez-Feijóo, con los colaboracionistas nazis de los años 30 y 40 en la alemania de Hitler. Según el secretario general del Partido Socialista Español (PSOE) en un acto de partido en Palencia, "la historia juzgará con dureza" a los actuales colaboracionistas de la ultraderecha, en referencia al PP y a su presidente, de quien ha dicho que "no se puede ser europeísta por las mañanas y acostarse con la ultraderecha por las noches".

Durante su intervención, Pedro Sánchez ha recordado que fue el Partido Popular fue el que abrió las puertas a la "ultraderecha" con un gobierno de coalición en Castilla y León, por lo que el presidente del Gobierno ha querido marcar una diferencia entre dos tipos de derecha en Europa —un día antes de las elecciones en Alemania—: "la que rechaza cualquier tipo de entendimiento con la ultraderecha" y las que sí lo hacen, como el PP de Feijóo, que "abraza" a lo que ahora el PSOE intenta presentar como el nazismo del siglo XXI.

"La historia juzgó de manera muy dura a los colaboracionistas en el siglo XX. Y estoy convencido de que lo va a volver a ser de duro igual con los actuales colaboracionistas de la ultraderecha en el siglo XXI", ha explicado el presidente del Gobierno. Por ello, Sánchez cree que lo que tiene que hacer el PP es "romper todos los vínculos con la ultraderecha que quiere dividir y enfrentar Europa" y "dejar de dar tumbos y tener un objetivo claro".

El PP responde vinculando a Sánchez con Putin

Fuentes del PP aseguran a Vozpópuli en respuesta a estas afirmaciones del presidente del Gobierno que el PSOE "es un partido que impulsa y tapa la corrupción" y que ha tenido "arrojo" de comparar al Partido Popular con los que colaboraban con el Gobierno de Hitler en el siglo XX en el marco de la alemania nazi.

"El Partido Popular es el único que puede manifestarse abiertamente en contra del régimen de Putin", afirman estas mismas fuentes, ya que "Sánchez gobierna con quien tiene en Rusia un modelo idílico a importar", en realización a los partidos de la extrema izquierda con los que "el régimen de Putin" tiene vínculos que son mirados por lupa. Además, desde Génova señalan que el Gobierno de Sánchez "compra gas a Rusia", que convierte "el dinero de los pagos del Gobierno español en armamento", con el que continúa atacando al pueblo de Ucrania.

"Tras comparar a Feijóo con los colaboracionistas nazis, estamos deseando ver cómo culpa al Partido Popular de la invasión rusa de Ucrania", indican fuentes del Partido Popular. "De todas las barbaridades que puede decir un presidente acorralado por su situación judicial y política, la de deslizar que Feijóo habría estado del lado de Hitler es de las más estrambóticas que podríamos escucharle a un presidente del Gobierno".

Ataques a Trump y Milei

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a atacar tanto a Javier Milei como Donald Trump. Al primero se ha referido como culpable de que los argentinos hayan sido "defraudados", a lo que ha añadido que la internacional ultraderechista "de la que forma parte también de la ultraderecha española, es como la criptomoneda de Milei. Una estafa piramidal. Los de arriba se quedan con el dinero de todos.

En cuanto a Donald Trump, ha criticado su política internacional y que quiera negociar la paz sin contar con la opinión de los líderes de la Unión Europea. Tras arremeter contra él la semana pasada por los aranceles aplicados a Europa y a otros países del mundo, ahora lo acusa de estar favoreciendo "la ley del más fuerte", "la del salvaje oeste". Y frente a la defensa del Gobierno, la ultraderecha, según Pedro Sánchez "no dice nada" y no lo hace, porque según ha aseverado "son muy fuertes con el débil, pero son serviles con el poderoso", lo que ha llevado al presidente de a decir que su lema no es todo por la patria sino "todo por la pasta".

Asimismo, Pedro Sánchez ha advertido de que el objetivo de la Internacional ultraderechista "allí donde gobierna" es "hacer ruido con la motosierra", ruido para que los ciudadanos no se "percaten de su objetivo" real que no es otro que "hacer negocio con los servicios públicos, con la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, las políticas públicas y los derechos de los trabajadores".

Frente a este ruido, Pedro Sánchez ha dejado claro que frente al ruido de las motosierras, el Gobierno tiene el Boletín Oficial del Estado "para continuar garantizando y consolidando y avanzando en derechos y libertades"

"Eso es lo que hacen los progresistas para frenar a la ultraderecha. Utilizar el Boletín Oficial del Estado y siempre recordar lo que nos dijo un gran presidente del Partido Socialista como Ramón Rubial. Las grandes revoluciones se hacen desde el Boletín Oficial del Estado", ha apuntado el jefe del Ejecutivo central.

Y es que, según Sánchez, la ultraderecha "no quiere una Europa unida porque Europa representa que un mundo mejor es posible" además de que detestan el éxito del PSOE porque los socialistas son "de hechos" que están demostrando que "se puede crecer, como está creciendo España, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer frente a la mitigación del cambio climático, garantizar un planeta saludable a nuestros jóvenes, y que las sociedades inclusivas son sociedades prósperas".