Pedro Sánchez ironiza con que su Gobierno se parece al de Venezuela: "Camino a una dictadura… ¡esto es el chavismo!"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha acudido a Santiago de Compostela en su condición de secretario general del PSOE para arropar a la nueva directiva regional, encabezada por el lucense José Ramón Gómez Besteiro,. En el acto, Sánchez ha ironizado con que su Gobierno vaya "camino de una dictadura" y, lo que es más llamativo, que sea "el chavismo", reconociendo implícitamente que el venezolano sea un régimen de estas características. Estas palabras sobre un Gobierno extranjero con el que su Ejecutivo ha mantenido excelentes relaciones y para el que trabaja José Luis Rodríguez Zapatero, cuanto menos, sorprenden. El expresidente y exsecretario general ha estado muy activo en los actos del partido en los últimos meses, donde ha llegado a pedir un mayor control para los jueces españoles.

"La izquierda que puede", lema del Partido Socialista de Galicia, es la del Partido Socialista, según ha asegurado Sánchez en el acto, refiriéndose una vez más a la ruptura que tiene en ciernes con los otros partidos del entorno, Sumar y Podemos: "En Galicia y en España, la izquierda que puede es el Partido Socialista, frente a viento y marea". El presidente del Gobierno se ha referido a unas "políticas socialdemócratas" que han permitido crear empleo, aunque haya sido principalmente en el sector público. En cuanto a las subidas de impuestos durante las legislaturas en las que ha estado al frente del Ejecutivo nacional o el aumento de la deuda, Sánchez no se ha pronunciado.

"Desde que se aprobó esa reforma laboral con un diputado del Partido Popular 'despistao', hemos creado un millón y medio de nuevos empleos", se ha jactado el secretario general del PSOE en Santiago de Compostela.

Feijóo no es líder de la oposición "porque no sabe"

Sánchez también se ha referido a la oposición del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo como "una oposición sin escrúpulos", ya que entrre sus proclamas incluye la queja de las cesiones hacia los separatistas. En cuanto a esto, Sánchez ha dicho orgulloso ante su militancia que "España está más unida que nunca", a lo que ha respondido el auditorio gallego con una ovación generalizada a su líder nacional

"El señor Feijóo no solo no es presidente del Gobierno porque no quiere, sino que no es jefe de la oposición porque no sabe", ha insistido, ya que la lleva "dando tumbos": "Unos días dicen que sí, otros que no…", ha ironizado el presidente del Gobierno. El jefe del Ejecutivo y dirigente socialista ha reprochado también el papel que el PP está jugando en este momento puesto que parece que “no hay nadie al volante” ya que “dan volantazos” sin un rumbo fijo.

Discurso suspendido momentáneamente

Al igual que le había ocurrido en una convención política del partido en A Coruña, donde Sánchez también dejó de hablar por un ataque epiléptico vivido en la sala, en Santiago, al percatarse de la situación, ha hecho lo propio y ha pedido que fuese un médico, si es que entre los presentes había alguno.

Al comprobar que sí había facultativos y enfermeras, ha quedado a la espera de lo que ocurría. Transcurridos unos minutos, ha deseado a la mujer, de la que ha dicho que se llama Olalla y salió en camilla, una "pronta recuperación".