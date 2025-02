Pedro Sánchez dedica más críticas a Ayuso que elogios a López y apunta a una subida de impuestos en Madrid

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha intervenido en la clausura del 15º Congreso Regional del PSOE de Madrid. Durante su discurso, Sánchez ha ensalzado la subida de impuestos a las grandes empresas y ha arremetido contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de los que ha dicho, respectivamente, que tienen miedo de "acabar como Casado —anterior presidente nacional del Partido Popular—" y que está al frente de una "multinacional ultraderechista" que paga para la creación y generación de bulos mientras es "fuerte con el débil y fuerte con el poderoso". Los elogios al nuevo secretario general de la formación en Madrid, Óscar López, han quedado en un segundo plano.

El líder de los socialistas ha defendido la subida de impuestos para poder mantener lo que él califica de "justicia social", ya que se trata de uno de los principios del "socialismo valiente" que se ha querido ensalzar durante este Congreso. Según Sánchez este consiste en potenciar la política fiscal: "Hay que decirle a la banca, hay que decirles a las grandes fortunas y hay que decirles a las grandes corporaciones tecnológicas que van a pagar impuestos aquí en España".

"Ser valiente es plantarse ante los fondos buitre y decirles que vamos a construir vivienda pública a precio asequible para los jóvenes y la gente que lo necesita", ha asegurado el presidente del Gobierno, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno de Díaz Ayuso ha "puesto Madrid en venta", a lo que ha añadido en palabras ante los militantes socialistas que "ya sabemos quién se lleva la comisión".

En cuanto al líder del Partido Popular, Sánchez ha arremetido contra el que ha vuelto a denominar de forma sarcástica como "autor del no soy presidente del Gobierno porque no quiero". Según el secretario general de los socialistas, "Feijóo tiene miedo de acabar como Casado, que a veces me pregunto qué pensará Casado después de ver a Feijóo", ha señalado. "Yo creo que hace bueno el dicho de otro vendrá que bueno te hará".

Negacionismo de la violencia machista

"Hay que estar al lado de las mujeres que sufren violencia machista y no negarla, como hacen aquí en la Comunidad de Madrid", ha asegurado Pedro Sánchez en referencia al perfil político de Isabel Díaz Ayuso."El resumen de la política de Ayuso en la Comunidad de Madrid es ser fuerte con el débil y servil con el poderoso"

Por último, ha insistido en el calificativo de "ultraderechista" que el PSOE de Madrid está utilizando estos días contra la líder regional del Partido Popular. Según ha dicho en su intervención, en Madrid no hay "una internacional ultraderechista", como venían defendiendo hasta ahora, "sino una multinacional ultraderechista" que ofrece dinero a los "pseudomedios" digitales para difundir bulos

Oda al líder socialista

El flamante secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha intervenido en el Congreso Regional antes del líder de su partido, una comparecencia ante la militancia que ha sí ha sido una oda al líder. "Pedro Sánchez es la izquierda valiente", ha asegurado el nuevo secretario general de los socialistas madrileños, del que ha destacado que está a punto de "superar a Aznar y Zapatero" en días en el Gobierno del país."Eres un referente par mucha gente, también fuera de este país", le ha espetado al líder socialista, Pedro Sánchez. "Desde luego, para los progresistas de todo el mundo", ha continuado. "A mí me has dado muchas lecciones. Yo he aprendido muchas cosas contigo, Pedro".

En su discurso, con mucho más homenaje que el de Sánchez hacia él, ha ensalzado la mejoría en las estadísticas de empleo y la cuantía de las pensiones. Óscar López ha criticado que el PP haya pactado con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas tras las elecciones de 2023 para echar a "presidentes y alcaldes —socialistas— con una excelente gestión en este país", por lo que el líder de su partido "tuvo" que convocar unas nuevas Elecciones Generales "para frenar la ola ultra".

"Ayuso va a perder porque la izquierda no la soporta, pero la mitad de la derecha tampoco", ha asegurado, después de burlarse de las reacciones al vídeo con el que el PSOE-M decidió que se abriese el Congreso, el de imágenes de la presidenta de la Comunidad combinada con nazis marchando por las calles: "He visto que a Miguel Ángel Rodríguez le ha gustado mucho el vídeo que pusimos ayer. Yo se lo puedo enviar en alta definición", ha ironizado.