Page y las comunidades del PP avisan a Montero: “Que el miércoles se olvide de hablar solo de deuda”

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, más las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias, exigen a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lleve a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este miércoles 26 de febrero "un nuevo modelo de financiación autonómica y la cantidad global a repartir entre todos", y que no se escude en la falta de acuerdo sobre el criterio de reparto, ya sea población real, ajustada, despoblación o coste de servicios, en los que difieren buena parte de ellas.

Desde esos gobiernos sospechan que el único interés de Montero en esa reunión es sacar adelante una quita de la deuda acumulada por todas las comunidades con el llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Estado, principalmente Cataluña, a la cual el Gobierno quiere condonar 15.000 millones del total -más de 90.000- un enorme volumen que le impide colocar deuda en los mercados abiertos. El resto no rechaza radicalmente a que a ellos también les condonen una parte de la deuda contraída con el FLA, pero en la medida en que sus ratios no les impide colocar deuda en los mercados, se oponen a que la convocatoria del CPFF se convierta en un "monográfico" sobre Cataluña.

La 'sombra' del cupo catalán

La sombra del cupo catalán pactado por el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, aunque obviamente no figura en el orden del día porque el resto de gobiernos, de PP o PSOE lo rechazan sin paliativos, va a estar presente en la cita por la decisión de Hacienda de pactar bilateralmente con el Ejecutivo catalán el embrión de esa agencia tributaria catalana que empexará a recaudar el 100% del IRPF a partir de este año.

En este sentido, tanto el gobierno del socialista Emiliano García-Page como el del popular andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y el resto de los del PP creen que la ministra Montero intentará el miércoles una nueva maniobra dilatoria que le per,irá no tener que definirse respecto a cuál es el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas que sustituya al actual caducado, que data de 2009, en tiempo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que atiende a criterios de reparto que hoy, todos, entienden obsoletos aunque sólo sea por lo que ha cambiado en población, renta per cápita y nivelación de los servicios esenciales -Sanidad y Educación, principalmente-.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha pidió esta semana a su compañera Montero que no retrase más allá del miercoles la entrega de "un borrador" del nuevo sistema para que cada comunidad pueda hacer sus cálculos, que no se escude en la falta de acuerdo previo entre todas, porque sería "una oportunidad perdida" reunirse para hablar solo de la quita de la deuda acumulada, algo que preocupa mucho a Cataluña pero no al resto. Esa deuda, recordó "es consecuencia del mal sistema de financiación", que es lo que hay que cambiar, no al revés.

"La información de la que dispongo -lamentó, no obstante, Ruiz Molina- es que se quiere hablar exclusivamente de la quita de la deuda, que es consecuencia, además, de los acuerdos de investidura entre ERC y el Gobierno y es verdad que sería una oportunidad perdida".

De hecho, fuentes de los republicanos catalanes consultadas por Vozpópuli este viernes abundan es esta tesis, la de que el miércoles solo se va a hablar de quita porque ERC no reconoce autoridad al CPFF para abordar en su seno la negociación del cupo catalán; exige que sea negociado bilateralmente Estado-Generalitat y esto es algo que rechazan de plano el resto de interlocutores, como van a poner de manifiesto en la reunión del próximo miércoles en Madrid.

"Tenemos buenas vibraciones", señalan desde ERC respecto a la quita de la deuda y a los preparativos para que Cataluña vaya haciéndose con el control de los impuestos en su territorio, empezando por el IRPF. Sin embargo, fiel a su táctica de dos pasos para adelante, uno para atrás, el viejo partido de los republicanos catalanes ha "autoenmendado" su ponencia para impedir que un consorcio temporal Estado/Generalitat gestione todos los impuestos recaudados en esa comunidad. Quieren cerrar así cualquier posibilidad a que Montero y el PSOE se agarren a esa fórmula para no avanzar en la cesión definitiva de tributos.

No se fían de las intenciones expresadas por Salvador Illa en diciembre, cuando dijo que "esta es la legislatura de los servicios públicos y de la financiación singular». Así resumió ayer el presidente de la Generalitat, su hoja de ruta para los próximos cuatro años. Un plan que también pasa por convertir el acuerdo "entre partidos" suscrito entre el PSC y ERC en verano a cambio de su investidura, en un pacto "entre instituciones"; Es decir, Illa quiere negociar la "financiación singular" para Cataluña a la Mesa bilateral con la Moncloa. Y ni Page ni los Gobiernos del PP van a aceptarlo.

Fuentes del Ejecutivo andaluz presidido por Moreno Bonilla avisan a este periòdico que llega "la hora de la verdad" y María Jesús Montero "tiene que aclarar con quien está: si con quienes quieren privilegios solo para Cataluña o con el resto de los españoles; Que el miércoles nos explique cuanto dinero hay para todos, incluida Cataluña, y allí decidiremos el reparto pero entre todos".