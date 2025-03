Page, sobre los Presupuestos Generales: "Si van a salir con los peajes de Puigdemont, es mejor que no salgan"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha opinado este lunes, ante la posibilidad de que no haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2025, que "a veces no sabe uno si es mejor que salgan o no salgan", porque "si van a salir con los peajes de Puigdemont, es mejor que no salgan".



Durante la colocación de la primera piedra del nuevo centro de salud de Mota del Cuervo (Cuenca), el presidente castellanomanchego ha hecho alusión, según ha recogido EFE, a la necesidad de las comunidades autónomas de contar con un nuevo sistema de financiación autonómica aunque ha apuntado que se hace difícil que salga adelante cuando tampoco parece que vaya a haber Presupuestos del Estado.



"A veces no sabe uno si es mejor que salgan o no salgan, si van a salir con los peajes de Puigdemont, es mejor que no salgan, sale mucho más caro", ha advertido Page. En cualquier caso, ha reclamado una actualización del sistema de financiación autonómica para poder cumplir con los requisitos presupuestarios de la Unión Europea y, además, poder continuar con las obras en hospitales y centros de salud, entre otras inversiones.