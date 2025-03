Óscar Puente pide a las bases del PSOE que se levanten contra la "derecha intolerante"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado este sábado a las bases del PSOE a combatir a los intolerantes en todos los frentes y no dejar que la derecha les arrincone, pues considera que solo con la gestión que se puede realizar en los gobiernos nacional, autonómicos o locales no se ganan las elecciones.



Así lo ha indicado el ministro en su intervención durante la apertura del 27 Congreso Provincial del PSOE de Granada, en cuyo acto ha abogado porque los militantes socialistas asuman un rol en el que no se ceda "ni un metro" a la derecha, puesto que no tienen nada "que temer". De ese modo, ha recordado que los socialistas son la "garantía" de trabajar con gestión y deben luchar e impedir para que la derecha les arrincone, si bien ha recordado que solo con la gestión en los gobiernos no se ganan elecciones.



Al respecto, Puente ha recordado que existe una batalla cultural que se ha abierto en el mundo y que se da tanto en las redes sociales como en las calles, por lo que considera que los socialistas no deben dar "pasos atrás". Por ello, ha continuado, no se pueden conformar con las tareas que realizan en los ejecutivos nacional, autonómicos o locales, basados en sus números positivos o crecimiento económico, sino que hay que "jugar en todos los lugares de la cancha".



El rol que deben asumir los militantes del PSOE, ha asegurado, es el de no ceder espacio a los intolerantes ni permitir un solo momento de "flaquear". Puente ha manifestado que después de vivir un momento "duro", el PSOE en Andalucía está "de vuelta" con gente "fuerte" y por ello ha recalcado que los socialistas son la "única garantía" para que el pueblo andaluz siga avanzando.



Ha apelado a impedir que la derecha y la extrema derecha ganen la batalla del discurso en cuestiones como la inmigración o el problema de la vivienda y se ha preguntado "cuándo han resuelto algo". Puente ha censurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya renunciado a aceptar la quita de la deuda de más de 18.000 millones planteada por el Ministerio de Hacienda y ha ironizado sobre el PP andaluz, del que ha dicho que si "este es el bueno, cómo será el malo".



Así, ha advertido que cuando la derecha se "tapa" detrás de la publicidad y el marketing, pese a tratarse de gobiernos "inhábiles"; les hace "perdurar" en el poder. Por último, respecto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reprochado que "lo mínimo" que debería haber hecho es destituir al presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón; y que esa inacción lo invalida para dirigir España.