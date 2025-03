Óscar López reconoce haberse visto con Murtra y Vivendi en París, pero niega que fuese para controlar Prisa

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha desmentido "absolutamente" que se haya reunido con el director general del grupo Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa.

"Yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa, por supuesto que no", ha indicado López en el programa LaSexta Xplica, al ser preguntado por una información del semanario francés 'Le Point'.



López ha precisado que durante la Cumbre sobre la Inteligencia Artificial, celebrada en París el pasado día 12, coincidió con el directivo de Vivendi "dos minutos, en un encuentro brevísimo, de saludos, de comentar" y ha agregado que como ministro se reúne con directivos de todos los medios de comunicación en muchos foros.



El ministro, preguntado sobre si desmentía la información de Le Point ha dicho: "Absolutamente, con toda tranquilidad" y ha agregado que así, "con medias verdades, se fabrican los bulos". Además, ha asegurado que "lo que no va a hacer este Gobierno nunca" es entrar en las "políticas que se puedan desarrollar en una empresa privada. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer".



En relación con este asunto, el PP ha anunciado este domingo que pedirá la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de Óscar López por esa supuesta reunión con el directivo del grupo francés Vivendi. Así lo ha indicado este domingo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha acusado a López de participar en reuniones para "amenazar a accionistas de medios nacionales si no se repliegan a los intereses del Gobierno y esto es de máxima gravedad".