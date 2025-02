Óscar López sale en defensa de Sánchez Acera, "marcada" por la filtración de los mails contra Díaz Ayuso

Óscar López ya ejerce como nuevo líder de la oposición en el PSM. Tras su consagración el pasado fin de semana en el 15 Congreso Regional del PSM, el ministro de Transformación Digital ha pasado por el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena SER' para repasar la actualidad política.

"Me quiero centrar en las cosas que hemos hecho bien. No creo que Madrid sea de derechas. El voto es una suma de circunstancias, pero este fin de semana he visto ganas, unidad y fuerza. Insisto que no hay nada que desgaste más que la oposición. Hay una mayoría en Madrid que comparte nuestras ideas, necesitamos que nos escuchen", empezó relatando el nuevo secretario general del PSM.

"La estrategia de Ayuso es no hablar de los problemas que tiene Madrid, el caso es montar polémicas para no hablar de lo que pasó en las residencias o lo que pasa con la vivienda. No creo que se ganen las elecciones diciendo solo que lo hacen peor".

"No compare el güisqui con la fruta. Ayuso representa la peor política, el no hacer frente a los problemas. Creo que reivindicar las políticas de Pedro Sánchez nos va a beneficiar. En Madrid hay un fallo en el mercado, la gente no tiene 1.700 euros para pagar una hipoteca, nosotros hemos intervenido el mercado. Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido y ojalá se aplique en Madrid", explicaba López en la 'Ser'.

A la pregunta de si le preocupa que Pilar Sánchez Acera, nueva secretaria de organización del PSM, sea imputada en relación a la filtración del correo de González Amador, López ha afirmado tajantemente que "no".

"Creo en la prensa libre, y los periodistas han dicho que tenían el correo antes que el fiscal. Han dicho que tuvieron el correo antes que el Fiscal General del Estado. La derecha ha montado una campaña contra el Fiscal, el Gobierno y los periodistas. Todo para ocultar los delitos de la pareja de Ayuso, fue MAR quien filtró el pacto".