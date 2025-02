Nuevas acusaciones de abusos sexuales en Baleares cercan al entorno de Francina Armengol

Crecen las denuncias anónimas por presuntos abusos sexuales, en el seno de los partidos de izquierdas, en Baleares. Ya son tres, desde la primera acusaciones contra el "afiliador vaginal", Juanjo Martínez, líder de Izquierda Unida en las islas, que este martes fue relevado de sus funciones por parte de la dirección de Podemos. Todas ellas, aunque los tres señalados forman parte de tres tienen ciertos puntos en común: abusar, amenazar, insultar y maltratar a mujeres.

En las últimas horas, el mismo perfil en las redes sociales que sacó a la luz el presunto comportamiento irregular por parte de Martínez, ha dado publicidad a otras dos denuncias contra presuntamente personas que han ostentado mucho poder en distintas instituciones autonómicas y locales baleares.

En este caso, los señalados pertenecen al PSOE y Més per Mallorca, muy cercanos a la presidenta del Congreso y líder del PSIB, Francina Armengol, que en su momento les habría avalado a ambos para ostentar ciertos puestos de poder.

"Grita, veja y maltrata": un presunto abusador en el Govern

Una de las acusaciones más fuertes se dirige hacia un "político de izquierdas del Govern de origen peninsular". Es decir, un colaborador directo y de máxima confianza de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El texto reza que es un "misógino" y un "narcisista de manual" que "aprovecha su ideología basada en el sindicalismo para seducir a compañeras de trabajo y de partido". Su modus operandi pasa por "hacer la envolvente para luego manipularte y hacer luz de gas". "Si no consigue lo que quiere, explota en ataques incontrolables de ira" prosigue.

Es a partir de ahí cuando empieza a "gritar, vejar, mentir, manipular, ser infiel y maltratar" a "su presa". "Cuando ya no le sirves o le rechazas, te aparta laboralmente" manifiesta la denuncia. Una de sus presuntas víctimas, según se desprende, sería una exalcaldesa socialista de una localidad cercana a Palma, a la que "acosó en un concierto". Cuando se produjeron esos hechos, según la denuncia, "todo el entorno lo tapó".

La denunciante también revela que "cuando no quieres verle más, amenaza con hundirte, te dice que estás loca, que sexualmente y físicamente no vales nada y luego te llama insistentemente, enviando Whatsapp de manera compulsiva con más insultos y amenazas".

Más de diez mujeres

La otra denuncia señala a un "señor" que "lo ha sido todo en el Ayuntamiento de Palma" en la etapa de Més per Mallorca. En este caso habría "muchas más de diez víctimas de malos tratos". Aseguran, como en el caso del ex coordinador de Izquierda Unida en Baleares o en el del exportavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, que "en su partido se sabía y no se actuó". "Bueno, sí, para taparlo" añaden posteriormente a modo de lamentación.