"No me afiliaré jamás a ningún sindicato": hartazgo por la rendición de UGT y CCOO ante Óscar Puente

El pasado domingo, sobre la bocina, los dos mayores sindicatos de Renfe, Comisiones Obreras (CCOO y UGT) llegaban a un acuerdo con los representantes ministeriales del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente al mando, para detener los paros programados como protesta por la transferencia de los Rodalies (los Cercanías catalanes) a la Generalitat de Cataluña. La huelga estaba convocada para los días 19, 24, 26 y 28 de marzo y el 1 y 3 de abril.

Los sindicatos sospechan que los trabajadores transferidos desde Renfe a la nueva sociedad, participada mayoritariamente por la Generalitat y en menor medida por el Gobierno central, pierdan parte de los derechos adquiridos como empleados del operador público ferroviario.

Tan solo Sindicato Ferroviario y CGT -apoyados también por Csif- se mantuvieron firmes y han continuado adelante con la huelga, que apenas ha supuesto problemas porque se trata de entidades con menos afiliados que CCOO y UGT. Según fuentes consultadas por Vozpópuli suman aproximadamente 4.000 miembros entre ambas, a razón de unas 2.000 cada una.

Sin embargo, tal y como informó este diario, la negativa de las dos mayores agrupaciones sindicales no ha caído en saco roto para muchos de sus afiliados, que en un goteo constante han ido abandonando ambas organizaciones y han recalado en aquellas que sí han continuado en la lucha contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Pasan" de los sindicatos

Las fuentes consultadas por Vozpópuli hablan ya de alrededor de uno o dos centenares de afiliados de UGT y CCOO que se han marchado a otras formaciones.

Puede parecer una cifra poco significativa, pero sobre una base de 4.000 afiliados es considerable.

Además, hay otro grupo que ha abandonado los dos sindicatos mayoritarios y rechaza adherirse a cualquier otra formación. "No volveré a afiliarme jamás a un sindicato", asegura uno de ellos a este periodista, y añade que "no quiero saber nada de ellos, son todos iguales". Aunque es un grupo menor que el de aquellos que han decidido cambiar de formación, no deja de ser otra de las consecuencias de lo que una mayoría de sindicalistas considera una rendición a Óscar Puente al "dejar en la estacada" a los trabajadores que sean transferidos a la Generalitat de Cataluña.

El Congreso rechaza una transferencia integral

Por otra parte, el Pleno del Congreso ha aprobado el pasado miércoles instar al Gobierno de Pedro Sánchez a ejecutar las inversiones previstas en el Plan de Rodalies 2026-2030, con el voto a favor de todos los partidos menos Vox, pero en cambio ha rechazado el traspaso integral de competencias a la Generalitat gracias a la abstención del PSOE y Junts y el voto en contra de PP y Vox.

El primer punto de esta moción de ERC buscaba que el Gobierno reconociese el carácter estructural y persistente de las deficiencias del sistema ferroviario en Cataluña, así como la necesidad urgente de un cambio de modelo que permita superar el colapso actual y garantizar un servicio público ferroviario digno, seguro, eficiente y gestionado desde el territorio. Ha sido rechazado con el 'no' de PP y Vox y la abstención del PSOE, a pesar de que los socios del Gobierno habían votado todos a favor.

También se ha rechazado pedir al gobierno que impulse la implementación inmediata de un Plan de Calidad para Rodalies, con una inversión mínima de 1.500 millones de euros, priorizando actuaciones directas para mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en la accesibilidad, la fiabilidad del servicio y el aumento de las frecuencias. En este caso han sido PSOE y Vox los que se han posicionado en contra mientras que Sumar y el PP han optado con la abstención y los socios del PSOE han votado todos a favor.