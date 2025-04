Montero recula tras pedir disculpas: dice que le sorprende que las asociaciones de jueces critiquen sus palabras

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reculado este miércoles tras pedir disculpas por sus palabras sobre la absolución de Dani Alves y ha reclamado "la misma contundencia" por parte de las asociaciones judiciales "cuando es otro partido político el que critica una sentencia".



Durante su intervención en un foro organizado por 'El Correo de Andalucía' en Sevilla, recogida por EFE, Montero ha mostrado su sorpresa ante las críticas de este colectivo después de que asegurase el pasado sábado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña era "una vergüenza". Y ha aseverado: "Me gustaría la misma contundencia cuando es otro partido político el que critica determinadas sentencias o cuestiona las decisiones del Tribunal Constitucional, o cuando magistrados puntuales hacen pronunciamientos políticos en contra de leyes como la amnistía o de determinadas ministras".



La vicepresidenta ha argumentado que siempre los asuntos relacionados con la igualdad "desatan resortes" y ha apostado por el "respeto" entre los distintos poderes del Estado, lo cual no implica "que una no pueda posicionarse ante una sentencia", ha dicho.



Montero ha asegurado además que la mayoría de los jueces tiene un trabajo "intachable y neutral, aplicando rigurosamente las leyes", y que algunas veces "lo que alcanza notoriedad son casos y personas puntuales".

El debate del PP es "interesado"

La también líder de los socialistas andaluces ha añadido que el debate que ha mantenido el Partido Popular sobre sus palabras es "interesado" porque "no le importa nada el fondo, solo la espuma", y ha acusado a los populares de "intentar hacer ventajismo político".



"Aquellos que llevan todo el día hablando de la presunción de inocencia no la respetan nunca", ha criticado Montero, que ha asegurado que recibe acusaciones "diariamente" en el Congreso de "robar y malversar fondos públicos, y nadie apela a la presunción de inocencia", ha concluido.