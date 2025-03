Montero pide más mujeres en puestos de responsabilidad para acabar con los conflictos internacionales

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado que faltan mujeres en la esfera internacional para afrontar los conflictos de otra manera, "falta una mirada distinta", y ha considerado que no es posible "responder desde la fuerza, desde la violencia".



En el Congreso Provincial del PSOE de Málaga, Montero ha dicho que "parece mentira que en pleno siglo XXI sigamos dirimiendo los conflictos de esta manera", y ha alabado al Gobierno de España, "ahí está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy por hoy el faro de la socialdemocracia".



Ha lamentado el "desafío" que le ha tocado afrontar a esta generación, un desafío que ha dicho que viene de "distintas partes del mundo", y se ha preguntado "cómo reforzamos la multilateralidad en los organismos internacionales para que nadie haga de su capa un sayo y tengamos capacidad entre todos de esos consensos que han traído los mayores años de paz".



"Cómo lo reforzamos pero también cómo combatimos a aquellos que utilizan la fuerza, que utilizan la amenaza y que utilizan los aranceles para intentar que sus intereses económicos prevalezcan sobre el resto del mundo", ha apuntado.



Ha subrayado que los socialistas lo condenan: "Condenamos la invasión de Ucrania, porque condenamos que haya países que vean invadida su integridad territorial, igual que condenamos los bombardeos en Gaza, en Palestina, niños, mujeres, ancianos, hombres, que cada noche, que cada día miran al cielo para ver si efectivamente su seguridad, la seguridad de sus hijos está a salvo".



La dirigente socialista ha afirmado que "toca afrontar un desafío que viene de distintas partes del mundo, Estados Unidos, Rusia, el proyecto europeo, cómo lo fortalecemos, cómo nos defendemos ante esa agresión al orden internacional". Por todo ello, ha considerado que "parece mentira" que se sigan dirimiendo los conflictos de esta manera y por eso a veces piensa que faltan mujeres en la esfera internacional, "falta una mirada distinta a cómo tenemos que ser capaces de salir de situaciones de atolladero, de situaciones de conflicto".



"Y ahí está el Gobierno de España, y ahí está el presidente del Gobierno, hoy por hoy, el faro de la socialdemocracia, la voz progresista; no en vano, es el presidente de la Internacional Socialista más poderosa del conjunto del mundo, para decir basta, para decir que no pueden continuar estas agresiones", ha señalado.



Pero, también, por "cómo combatimos a aquellos que utilizan la fuerza, que utilizan la amenaza, que utilizan los aranceles para intentar que sus intereses económicos prevalezcan sobre el resto del mundo, en alianza que evidentemente los socialistas condenamos".



Ha lamentado que sea tiempo de "incertidumbre" y ha señalado que cada generación "tiene que protagonizar los desafíos que en el momento de la historia se plantean, que nunca son iguales", aunque ha advertido de que "algunos siempre traen los mismos miedos, los mismos intereses, las mismas reglas de juego de aquellos que no quieren que nada cambie, para que todo siga igual y a ellos les vaya bien".



Montero ha afirmado que hay que reforzar la capacidad defensiva de Ucrania para que Rusia no se quede con una parte del territorio y que hay que trasladar a Israel que no es posible, "que sí que condenamos los atentados que se produjeron por Hamás, pero que nunca la respuesta puede ser este bombardeo indiscriminado que afecta a la población civil".