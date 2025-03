Montero da largas a Clavijo y evita comprometer el dinero para los menas

Pasa una semana más y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue sin tener una respuesta clara y concisa sobre la demanda de cómo y con qué financiación se va a ejecutar el reparto de los más de 4.400 menores no acompañados que, a día de hoy, siguen hacinados en el archipiélago y Ceuta. El Ejecutivo canario esperaba dejar apuntalada, este lunes, la financiación que van a recibir las comunidades autónomas con el fin de poder empezar las negociaciones con los grupos parlamentarios del Congreso. Unos contactos que deberían iniciarse antes de finalizar el mes de marzo.

El mandatario autonómico, que ayer volvió a viajar a Madrid, para reunirse con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, retornó a su tierra con otro compromiso verbal, por parte de Montero, de "dar una solución sí o sí la semana que viene". Dentro de siete días, Clavijo llamará a la número dos del Gobierno, con la que han acordado una reunión a distancia, para reclamársela.

Desde el Gobierno de Canarias confían en que esta vez sí, Montero cumpla con su palabra. Aunque el retraso suponga, según fuentes cercanas a Clavijo, "una semana más perdida". Y ya van unas cuantas para una crisis que está tensionando los territorios más afectados, tanto socialmente como financieramente. En concreto, recuerdan en el entorno del presidente autonómico, la solución que les había prometido el Ejecutivo va "con un mes de retraso".

Precisamente sobre esta última cuestión, la de la tesorería, 'Vozpópuli' ha podido saber que Montero le trasladó a Fernando Clavijo que antes de finalizar el mes de abril el Gobierno saldará las deudas pendientes con su administración para la atención de los menas. Una promesa que tanto ella como el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llevan meses realizando. El monto total asciende a 87 millones de euros, de los casi 200 millones de recursos propios que la administración canaria ha tenido que adelantar.

Disfunción entre ministerios

Los ministerios de Juventud e Infancia y Hacienda se culpan mutuamente de estas dilaciones para aliviar la situación que sufren Canarias y Ceuta. El departamento que dirige Sira Rego, con la que el presidente de Canarias acordó, hace un mes, las condiciones de la distribución de estos 4.400 menores por la península, espera que Hacienda les explique cómo se va a financiar la acogida por parte de las autonomías receptoras. Y Montero espera la propuesta de reparto de Rego, para consignar las partidas correspondientes.

La titular de Hacienda, según ha podido saber este periódico, quiere evitar una duplicidad de ingresos por parte de las administraciones territoriales. En el equipo de la ministra temen que algunos gobiernos autonómicos, que tienen aún ciertos fondos reservados que no gastaron, para la atención a menores no acompañados, reclamen nuevas aportaciones para atender al reparto urgente y extraordinario que se está negociando en el Congreso. Un acuerdo que, por otro lado, Moncloa tiene ya cerrado con Junts a cambio de que Cataluña no reciba a más niños y niñas.