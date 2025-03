Moncloa pervierte el debate de la nación y lo equipara a cualquier sesión del Congreso

Para el Gobierno, el debate del estado de la nación no es lo que era. El presidente del Gobierno no lo quiere convocar, aunque fuentes gubernamentales apuntan que "hasta final de año hay tiempo". Pero la realidad es que a Moncloa no le interesa enfrentar en el Congreso una confrontación sobre política general con la oposición, porque supondría un coste importante para el Ejecutivo, empeñado en marcar la agenda con asuntos que le favorecen mediáticamente.

El Gobierno defiende que Pedro Sánchez, desde que es presidente, ha enfrentado 33 disputas parlamentarias frente a 25 de Mariano Rajoy en el mismo lapso al frente del Consejo de Ministros. Es decir, el núcleo duro pervierte el espíritu de este tipo de debates parlamentarios y los equipara a cualquier sesión del Congreso, porque, arguyen, ya se cuelan todo tipo de asuntos de política general. "Estos son datos. Y, por tanto, no creo que nadie le pueda decir nada", explica a este diario un estrecho colaborador del presidente.

Este miércoles, el presidente Sánchez comparece en la Cámara Baja a petición propia para dar cuenta del último Consejo Europeo, así como de la situación en Ucrania. El incremento del gasto en defensa es, en estos momentos, el principal debate político. Pero Moncloa se prepara para que tanto el PP como Vox restrieguen en la cara del presidente todos los asuntos que le hacen daño: desde la corrupción en el Ministerio de Transportes que dirigió su otrora número dos, José Luis Ábalos, pasando por los casos que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David.

El debate del estado de la nación es una práctica parlamentaria en la que los diputados, a través de los grupos políticos, evalúan la gestión del Gobierno y discuten las políticas generales del país. Aunque tradicionalmente se ha celebrado de manera anual desde su instauración en 1983 por parte del expresidente Felipe González, no está regulado por la Constitución ni por el Reglamento del Congreso, por lo que su convocatoria depende única y exclusivamente del presidente del Gobierno.

Antes del debate de 2022 —el último—, este llevaba sin convocarse desde 2015. Ya con Sánchez como presidente, no se realizó en 2018 y 2019 debido a la moción de censura y la repetición de elecciones generales, respectivamente. En 2020, la pandemia de la COVID-19 fue el motivo principal de la ausencia del debate, y en 2021 tampoco se convocó, sin que se especificaran razones concretas. Precisamente Sánchez se agarra a que ha comparecido más que ningún otro presidente por todas las veces que pidió que el Congreso aprobara el estado de alarma.

En junio de 2018, durante su primera sesión de control en el Congreso, Sánchez afirmó: "Este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento con vetos como hacía el del PP". El viaje del líder socialista desde entonces ha sido de 180 grados, porque en junio del año pasado clamó durante el Comité Federal del PSOE que, llegado a este punto, gobernaría "con o sin el concurso del Poder Legislativo".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exige que se convoque el debate sobre el estado de la nación para evidenciar lo que considera “la soledad de un Gobierno y de un presidente zombi”. Lo cierto es que nunca antes Sánchez se había quedado tan solo. El presidente del Gobierno tiene todo en contra por primera vez desde que llegó a Moncloa. El líder socialista se ha quedado políticamente desubicado en Bruselas, en pleno impulso armamentístico de la Comisión; tiene a su Consejo de Ministros dividido por el incremento del gasto en defensa que demanda el Ejecutivo comunitario y carece de apoyos parlamentarios para presentar al Congreso, como le obliga la Constitución, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.