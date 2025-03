Moncloa arrincona a Ábalos para el gasto en Defensa mientras el PSOE sigue indicándole que votar

El Gobierno sigue arrinconando al diputado del grupo mixto y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pese a que su voto es imprescindible en algunas votaciones en el Congreso de los Diputados. Ahora, según ha podido saber 'Vozpópuli', Pedro Sánchez la ha excluido de la ronda de reuniones con que mantendrá con los grupos parlamentarios para debatir sobre el aumento del gasto en Defensa. Aunque el voto de Ábalos, que forma parte del grupo mixto, cuenta lo mismo que el de Néstor Rego (BNG), Alberto Catalán (UPN) y Cristina Valido (Coalición Canaria). Los tres acudirán, como lo hará también la portavoz de Podemos, Ione Belarra, pese a formar parte del mismo grupo que José Luis Ábalos.

Con esta exclusión del exministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad de la ronda de contactos del presidente con los responsables de fijar su posición de voto, Sánchez no renuncia a que el diputado por Valencia apoye una eventual votación para autorizar al Gobierno a aumentar las partidas del Ministerio de Defensa. El secretario general socialista, como ha venido haciendo desde que Ferraz expulsó al que fuera su mano derecha, momento en el que pasó a engrosar el grupo mixto, confía con que José Luis Ábalos votará lo mismo que los diputados del PSOE. De hecho, este martes, fuentes cercanas al exministro admitían que la dirección del grupo parlamentario "sigue dándole instrucciones" para que vote a favor de los intereses socialistas. Aunque no tiene obligación alguna de ello.

El mismo partido que le denostó, abriéndole un expediente de suspensión de militancia cuando ni todavía no estaba siendo investigado por el Tribunal Supremo, le "manda mensajes" muy a menudo con "las indicaciones" sobre lo que tiene que hacer en cada votación parlamentaria. Unas peticiones que, como se puede comprobar en el Diario de Sesiones, Ábalos no cumple. Pues en las últimas votaciones, como en la iniciativa de Sumar para nacionalizar a saharauis, el diputado valenciano del grupo mixto optó por no seguir las directrices que le habían impuesto y votó distinto que sus excompañeros de bancada.

Todos, menos Ábalos y Vox

Sánchez anunció hace unos días que iba a "llamar" a Feijóo y a los demás líderes de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Baja para hablar sobre Ucrania. Lo dijo a la entrada de la cumbre extraordinaria de líderes europeos en la que abordaron el apoyo a Kiev y el fortalecimiento de la seguridad comunitaria. En esas declaraciones, Sánchez ya habló de mantener "encuentros presenciales" de los que, además de Ábalos, el presidente del Gobierno también ha excluido al tercer grupo de la Cámara, Vox.

Alberto Núñez Feijóo, Míriam Nogueras (Junts), Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (Bildu), Idoia Sagastizabal (PNV), así como los anteriormente mencionados que comparten grupo con Ábalos en el mixto, sí tienen invitación para acudir al Palacio de la Moncloa a escuchar la posición de Sánchez y expresar sus propuestas en esta materia.