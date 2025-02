Moncloa admite que Sánchez busca deuda europea para defensa ante su falta de apoyos en el Congreso

Pedro Sánchez es un presidente débil. No por su carácter, pero sí por sus apoyos parlamentarios. España es una democracia parlamentaria y el jefe del Ejecutivo depende, al carecer su grupo político de una mayoría absoluta, de los partidos que le dieron la confianza en la investidura. Y muy pocos están a favor de aumentar las partidas presupuestarias de defensa, el gran debate —y la gran urgencia— que sacude las principales cancillerías europeas ante la amenaza rusa y la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

Ocurre que el presidente estadounidense ha enterrado ocho décadas de alianza atlántica en las últimas semanas y ha decidido apartar a la Unión Europea de las conversaciones con Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania. También —y esto es más sangrante todavía— ha obviado a Kiev. La situación es crítica; muy compleja. Y los europeos, conscientes de las dificultades y de la soledad a la que se enfrentarán al menos los próximos años de presidencia republicana en Washington, deliberan sobre la necesidad de aumentar el gasto militar para independizar a la UE del viejo paraguas americano.

El problema es que no todos los países europeos comparten cómo gastar más. El presidente español pidió este lunes en París, donde acudió a la cita que convocó el presidente francés para armar una postura común ante el desaire de Estados Unidos, mancomunar, como ocurrió durante la pandemia de la COVID, la deuda con la que financiar el gasto en defensa. Todo con el objetivo de aligerar los presupuestos nacionales. Fuentes gubernamentales admiten, en conversación con este diario, que Sánchez busca deuda europea para defensa ante su falta de apoyos en el Congreso.

Ya en la reunión de los ministros de Economía de la UE del martes pasado, Países Bajos, Alemania —que vota este domingo— e Italia se opusieron a los eurobonos para la financiación de los gastos de defensa. Especialmente en un momento en el que varios países, entre ellos España, no han cumplido los compromisos nacionales de aportación presupuestaria. Y, para más inri, la defensa europea no concierne solo a los Estados de la UE (27), sino, además, a los de la OTAN (32).

El presidente Sánchez, con su propuesta mancomunada, trata de eludir el 'no' de sus socios y el escollo —insalvable— de aumentar las partidas en defensa. "Es la forma que ha encontrado el presidente de transmitir el mensaje a otras cancillerías europeas de que se hace cargo del momento actual, y de que es partidario de reforzar la cooperación europea en materia de seguridad, pero manteniendo el equilibrio no solo con sus socios de coalición, sino con sus propios votantes, que no quieren oír ni hablar de aumentos del gasto en defensa", explica una fuente con años de negociación en la trastienda de Moncloa.

Como ya contó este diario, el Gobierno busca contrarreloj fórmulas para aumentar el gasto en defensa. Y es que, más allá de las urgencias europeas, la propia OTAN quiere que los países alcancen el equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) "antes de verano" y España se sitúa aún en el 1,29%. Los datos del Observatorio NextGen de Llorente y Cuenca (LLYC) señalan que, en el marco de este mecanismo "de Recuperación y Resiliencia", se han destinado a dicha partida solo 233 millones de euros de los más de 80.000 millones que recibió España. Es decir, apenas un 0,3% de la dotación total.

Las presiones de la OTAN para que los países miembros alcancen un gasto del 2% no son nuevas. Los miembros de la Alianza Atlántica acordaron en 2014, en la cumbre de Cardiff, alcanzar este nivel en la siguiente década; pero España no cumplió. Ya en 2022, en la cumbre de Madrid, Pedro Sánchez aseguró que su Gobierno dedicaría el 2% en 2029. Este es el compromiso que mantiene, pese a la urgencia internacional.

Sánchez viaja este lunes a Kiev para verse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Será la cuarta vez que el presidente español viaje a Ucrania en plena guerra con Rusia. El problema es que la izquierda española, ideológicamente, solo coincide en que una de las prioridades debe ser reforzar la autonomía europea. Pero difieren en todo lo demás. Mientras que la tradición socialdemócrata antepone que se imponga la democracia pese a que se beneficie de ello el gran mercado de Estados Unidos a través de la OTAN, la izquierda a la izquierda del PSOE está por marcar distancias con Washington.

En cualquier caso, a Pedro Sánchez se le complican las relaciones internacionales. El presidente del Gobierno está alejando a España de sus aliados tradicionales. Sus recientes choques con la OTAN, por la aportación española al presupuesto neto de la Alianza, y con la recién elegida administración de Trump, a cuyos gurús de Silicon Valley denomina "tecnocasta", dan cuenta de ello. El líder socialista afronta en solitario un contexto internacional adverso para sus intereses políticos y personales.

Aunque las fuentes consultadas en su entorno no lo ven como una debilidad. Más bien al contrario: como una posibilidad. Estas fuentes admiten que no son buenos tiempos para la pervivencia de la coalición de izquierdas que gobierna España si se echa un vistazo a lo que ocurre en el resto del planeta. A Sánchez le quedan cada vez menos manos amigas que estrechar que piensen como él. Dentro y fuera de España.