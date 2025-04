Las medias disculpas de Montero por cuestionar la absolución de Alves: pide perdón pero le parece un "retroceso"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido disculpas este martes por sus palabras sobre la sentencia absolutoria del futbolista Dani Alves, pero ha mantenido que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le parece "un retroceso" y ha asegurado que lo importante es "el debate".



"Si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de derecho, la retiro y pido disculpas por esa expresión", ha dicho Montero, que ha apostado por ir "al fondo de la cuestión".



Montero calificó el pasado sábado de "vergüenza" la sentencia absolutoria tras la condena al futbolista por la violación de una joven y criticó "que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".



A su llegada a la inauguración del VI Foro Mundial de Desarrollo Económico Local en Sevilla, Montero ha recordado que el día anterior, al expresar esta opinión, ya había dicho que "siempre se acatan las sentencias y se respetan, pero eso no quita que uno tenga su propia valoración sobre su contenido".



En cuanto al caso Alves, ha subrayado que "ya había un tribunal que había declarado culpable a esta persona". "Es decir, no estábamos hablando en el vacío, sino sobre una cuestión concreta". La también responsable de los socialistas andaluces ha afirmado que "la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas", algo que considera importante porque las agresiones sexuales "habitualmente ocurren en lugares donde hay intimidad y por lo tanto no suele haber testigos".

Un paso decisivo en defensa de las mujeres

Tras defender que cada una de las víctimas "tiene su manera de reaccionar" ante una situación así, Montero ha subrayado la importancia de este debate puesto que "la justicia en este país había dado un paso decisivo en defensa de las mujeres y esta sentencia es un retroceso respecto a esos avances".



"Hay que generar el debate social que permita ver cómo somos capaces de no revictimizar a las víctimas cuando hacen su declaración en los juzgados para no provocarle un doble sufrimiento", ha argumentado la número dos del Gobierno, que cree que "este es el meollo de lo que hay que discutir". Ha añadido que la jurisprudencia del Tribunal Supremo también abunda en la dirección de incorporar la perspectiva de género en relación con la sentencia, especialmente en los casos de violencia sexual, y ha insistido en que, no solo las mujeres, sino también muchos hombres, están "cansados de esto".



Montero ha animado a las mujeres a denunciar y les ha pedido que "confíen en las instituciones, porque el conjunto de la sociedad las va a ayudar y las va a apoyar". Además ha lamentado las críticas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a sus declaraciones, y le ha pedido que apruebe "de inmediato" un plan que proteja a las mujeres, además de recordarle que "hacer daño a las mujeres es también ponerse de perfil" ante sentencias como esta.



"Se produce un daño a las mujeres cuando seguimos llamando teléfono de violencia intrafamiliar al teléfono de denuncia, o cuando llevamos más de cinco años sin contar con un plan de prevención y sensibilización de la violencia contra las mujeres que el Gobierno andaluz anunció hace ese tiempo", ha concluido.