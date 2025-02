La vicepresidenta Montero irrita al Gobierno por no dar la cara con el hachazo fiscal del SMI

Se busca ministra de Hacienda. Se llama María Jesús Montero, es sevillana, tiene 59 años y, además, es vicepresidenta primera del Gobierno de España. La última vez que se la vio fue este lunes en Carboneras (Almería), frente a un hotel ilegal desde el que hizo su particular campaña para hacerse con la Junta de Andalucía. No apareció en la primera sesión de control al Gobierno del año en el Congreso de los Diputados y tampoco tiene agenda pública este jueves.

Su 'desaparición', según ha sabido este diario, incomoda a algunos sectores del Consejo de Ministros, que consideran que debería defender con argumentos por qué por primera vez quienes perciben el salario mínimo en España tendrán que tributar el IRPF. Es más, incluso fuentes socialistas con asiento en Moncloa se preguntan por qué algunas veces los suyos renuncian a explicar por qué toman las medidas que toman para que le quede claro a los ciudadanos y no perder así la dichosa batalla del relato.

Pero el equipo de Montero alega que ha enfermado. Aunque todo indica que, en efecto, ha decidido esconderse para no someterse a las preguntas de la prensa y responder, por tanto, por qué los perceptores del SMI tributarán IRPF; algo que se ha comido la útima subida de 50 euros que decretó el Ejecutivo y que ha desatado una guerra a cañonazo limpio entre el PSOE y Sumar dentro del Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales de Sumar ironizaron este miércoles en el Congreso con la ausencia de Montero: "¿Que por qué no ha venido? No sé, yo ayer [por este martes] la vi en forma [en Moncloa]".

En verdad, casi nadie entiende que la vicepresidenta primera se enroque en mantener la tributación al SMI cuando la recaudación de Hacienda está en máximos. Y es que la medida tan solo aportará, según estimaciones del Gobierno, alrededor de 2.000 millones. "Ella no lo puede defender si pretende tener opciones en Andalucía. De ahí que sea tan raro lo que ha hecho. Hacienda sigue teniendo una recaudación récord y no necesitaba esta medida", explica una fuente que la conoce muy bien. Y es que los andaluces son quienes más perciben el salario mínimo.

El Gobierno, en efecto, se afanó en aclarar que no piensa rectificar la tributación pese al bombardeo de proposiciones de ley que ya han registrado casi todos los grupos parlamentarios del Congreso para frenarla: desde el PP hasta Sumar pasando por Podemos, ERC, BNG. Incluso Junts, que saluda la subida del salario mínimo, lamentó la tributación y la utilizó para denunciar públicamente la desconfianza que merece el PSOE. En cualquier caso, Sumar cree que hay margen para llegar a un acuerdo dentro del Consejo de Ministros. Aunque si tienen que atizar al PSOE aliándose con la derecha, lo hará.

Los socialistas, mientras, siguen sin dar crédito por los acontecimientos tras el "estupor" que les provocó la furibunda actuación de Yolanda Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que explican por su "oportunismo". La lectura del lado socialista del Gobierno es que Yolanda Díaz necesita sacar la cabeza y atizar al PSOE cada vez que ver la oportunidad. Por eso, en un alarde de poder, la intentaron poner en su sitio públicamente y con las cámaras de televisión en directo.

Atrás quedaron los tiempos en los que Pedro Sánchez impulsaba a Yolanda Díaz. Entonces, antes de las elecciones del 23 de julio de 2023, era una cuestión de necesidad. Pero ahora, el experimento de partido alternativo a Podemos se ha demostrado fallido a ojos del presidente del Gobierno. Los socialistas tienen visiones distintas sobre su izquierda. Unos creen que debería haber un solo partido en ese espacio y otros consideran que la guerra de Yolanda Díaz con los morados les beneficia.

"En el PSOE hay quienes creen que la ruptura entre Sumar y Podemos les viene bien electoralmente. Pero se equivocan. Es cierto que esa ruptura hará que un mayor flujo de votantes de Podemos-Sumar vaya hacia el PSOE y les puede permitir mejorar el resultado. Pero no lo suficiente como para que puedan tener opciones de gobernar en solitario. Sin una opción competitiva a su izquierda, el PSOE sencillamente no podrá gobernar, aunque haya mejorado algo su resultado respecto al de 2023", explica un ex alto cargo del primer gobierno de coalición.

La relación de Yolanda Díaz con el PSOE se ha deteriorado enormemente en los últimos meses. Los encontronazos de Díaz con algunos ministros socialistas han rozado la falta personal. Cabe recordar que llegó a llamar mala persona al titular de Economía, Carlos Cuerpo, por intentar retrasar la reducción de la jornada laboral. Por eso, ahora llega la 'vendetta' socialista. Las fuentes consultadas en Sumar, en cualquier caso, aclaran que Yolanda Díaz no tiene intención alguna de romper la coalición: "Tendría poco sentido [romper], porque en ese caso, Sumar no podría competir fácilmente con Podemos. Para estar fuera del Gobierno, en la oposición, ya están ellos", explica una fuente conocedora como pocas de las relaciones entre los socialistas y su izquierda, así como de las intrigas dentro de Sumar. Pero el show continúa.