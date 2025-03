Madrid peleará a contrarreloj con Defensa para recuperar la parada militar del 2 de Mayo

Hace dos semanas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid recibió un golpe institucional muy doloroso. El Ministerio de Defensa anunciaba que en la festividad del 2 de Mayo, día por antonomasia de la región capitalina, no contaría con la tradicional parada militar.

Un contratiempo importante para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que siempre ha puesto en este desfile la mayor de las ilusiones y recursos a su disposición para brindar a los madrileños un día por todo lo alto. La decisión, completamente ajena a Sol, viene directamente desde la cartera de Margarita Robles, quien se quitó el 'marrón' de encima alegando que la parada militar era "pasar revista con un pasodoble".

La ministra de Defensa hizo estas declaraciones el pasado miércoles, respondiendo que "pasar revista" a las Fuerzas Armadas "con un pasodoble quizá no sea lo más recomendable", después de que Ayuso denunciara que el Gobierno canceló la parada militar del Dos de Mayo.

En concreto, el Ejecutivo regional trasladó que el Ministerio de Defensa les informó por teléfono de que este año el Ejército no realizará la tradicional parada militar en la fiesta en la que se conmemora el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa en 1808, alegando que la unidad en cuestión tiene un viaje a Letonia.

En declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso, Robles garantizó que el Ejército estará presente en los actos "estrictamente militares" que se celebren en el marco de la festividad, como el homenaje a los caídos, pero que el Ministerio de Defensa cree que "los actos civiles no son el lugar" de las Fuerzas Armadas.

Tras confirmarse el desplante, que en el Ejecutivo regional achacan a "una orden de arriba" para fastidiar a Madrid por parte de Pedro Sánchez, Ayuso se comunicó por carta con la ministra Robles. La mandataria madrileña pidió a Robles que "reconsidere" la decisión. Además, en la misiva expresaba el amor del pueblo madrileño y la lealtad hacia las Fuerzas Armadas.

Después de varios días de silencio informativo al respecto, la Comunidad de Madrid no pierde la esperanza de recuperar la parada militar. Fuentes internas aseguran a Vozpópuli que el Ejecutivo de Díaz Ayuso peleará hasta el último minuto por devolver el desfile a la festividad del 2 de Mayo.

Saben que es una carrera a contrarreloj, y que Moncloa no está por la labor, pero no cejará en el empeño, aplicando presión en cada declaración o acto que presida Díaz Ayuso. Recuperar la parada militar es una cuestión importante para Madrid, ya que es una tradición que data desde hace varias décadas.

Sin ir más lejos, la presidenta Díaz Ayuso volvió a enfocar el asunto en el día de ayer, durante un desayuno informativo de Europa Press. Preguntada por el tema, la 'popular' aseveró que siguen trabajando para que Defensa mantenga la parada militar el Dos de Mayo y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del veto.

"Todavía no he pensado en esta alternativa porque me cuesta creer que lleguemos a esto. Porque hay imágenes hasta del 36, hay imágenes de hace un siglo de este desfile", ha planteado la mandataria autonómica durante el Desayuno Informativo organizado por Europa Press.

Ha indicado Ayuso que este desfile "unió para siempre" las Fuerzas Armadas y "no solo el pueblo de Madrid", sino "el pueblo español, porque fue un levantamiento de España entera en defensa de su soberanía". "El desfile ha estado desde tiempos inmemoriales con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pero también otros presidentes".

Ha respondido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "por supuesto" se tocan pasodobles que "elige el Ejército". "¿Quiénes somos nosotros para decirlos? Suelen tener, además, un toque autonómico. Pues en Madrid, con un ritmo o con un toque, un chotis, un pasodoble, qué bonito. Qué popular es que las Fuerzas Armadas estén en su pueblo", ha sacado pecho Ayuso.