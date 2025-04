Los sondeos internos del PP detectan una caída de Vox por su seguidismo con Trump

La guerra arancelaria iniciada por Donald Trump al otro lado del charco ha desencadenado una particular guerrilla patria entre las dos derechas españolas. Ayer jueves, Alberto Núñez Feijóo, en una clara alusión a la dirigencia de Vox, subrayó que "nadie que diga ser patriota puede respaldar" el ataque de la Administración norteamericana "a nuestra agricultura, a nuestra industria, a nuestra gente". Ante este tipo de decisiones, añadió, no cabe el "silencio cómplice", sólo "oponerse de forma clara y contundente".

En ningún momento, el líder del PP quiso mencionar a Santiago Abascal por su nombre, pero éste captó el mensaje al vuelo. En seguida, a través de su cuenta de X, replicó enfadado: "¿Silencio connivente? ¡Hay que ser mentiroso! Feijóo sigue apoyando el Pacto Verde y toda la basura ideológica que está arruinando nuestra economía y nuestras libertades. Sigue asociado al socialismo en Bruselas. Sigue cooperando con el Partido Comunista Chino. De nada de esto responde nunca. Su silencio es criminal. Yo he hablado contra los aranceles en Washington. Que es donde hay que hablar. El señor Feijóo debería acompañar a Sánchez a Pekín. Que es donde quieren estar".

El duelo entre ambas formaciones, jaleado con intensidad por Génova desde hace meses, esconde una realidad demoscópica: los sondeos internos que Feijóo recibe de forma periódica reflejan una caída de Vox ligada a su seguidismo con Trump, que se escenificó más que nunca en la última cumbre del Partido Republicano, donde el mandatario americano hasta llegó agradecerle su presencia con su ya mítico "Sandiego Obescal". Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la transferencia de voto de Vox hacia el PP no ha hecho sino incrementar. Una tendencia opuesta a la que se venía produciendo desde la Dana en la Comunidad Valenciana, que benefició a Vox en detrimento del PP.

Lo cierto es que los cualitativos de los distintos estudios electorales que recibe la cúpula popular denotan un rechazo mayoritario del electorado de Vox a las políticas proteccionistas de Trump, que han puesto la economía mundial patas arriba. Lejos de querer verbalizar un rechazo frontal a los aranceles, tanto Abascal como sus principales alfiles han optado por cargar las tintas contra terceras personas: Von der Leyen, Pedro Sánchez y... el propio Feijóo. "Nos arrastran a una guerra comercial suicida", apuntó ayer el líder de Vox en un mensaje del que se podía desprender que han sido ellos quienes han firmado los aranceles, y no Trump.

Hasta la fecha, ningún dirigente de Vox se ha mostrado crítico con Trump. Lo más parecido a un reproche fueron las palabras del secretario general del partido en el Congreso, José María Figaredo, que calificó como una "malísima noticia" la escalada arancelaria. Pero, en seguida, cargó sobre los hombros de Europa, Sánchez y el PP toda la responsabilidad, por su "incapacidad" de establecer "una relación normal con Estados Unidos para evitar aranceles sobre España". Figaredo obvió que Estados Unidos no ha discriminado entre sus supuestos aliados, ya que a la Italia de Giorga Meloni -mucho más cercana a Trump- le han caído los mismos aranceles que a la España de Pedro Sánchez.

La agricultura y Vox

Como avanzó Vozpópuli a finales de febrero, el PP ha encontrado una grieta en Vox gracias a Trump, y está decidido a sacarle el máximo rendimiento. Tal y como recuerdan fuentes de Génova, uno de los principales caladeros de electores de Vox es el campo. "Abascal tiene muy difícil explicarle a un agricultor su admiración por Trump cuando por culpa de sus aranceles se está arruinando su negocio", señala un destacado dirigente popular. Es más, de forma irónica, en el equipo de Feijóo animan ahora a Abascal a presumir de todas sus fotografías con Trump. Todavía hoy, el presidente de Vox fía su éxito político a sus relaciones con el líder americano.

Para hacer frente a la guerra comercial, Feijóo ha recetado, en primer lugar, diplomacia. "No debemos renunciar a defender una desescalada, Estados Unidos sigue siendo el país con más inversiones españoles", recalcó durante su discurso en el foro económico Wake Up, Spain! Eso sí, "mientras no se den las condiciones para esa desescalada", defendió que "quien fija aranceles tiene que estar dispuesto a recibirlos".