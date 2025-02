Los procuradores expulsados de Vox en Castilla y León mantendrán el escaño

Los procuradores expulsados este viernes de Vox en Castilla y León, Javier Teira (Salamanca) y Ana Rosa Hernando (Burgos), han confirmado hoy que mantendrán el escaño en las Cortes autonómicas después de que el partido les pidiera ayer la devolución de las actas y han calificado a la formación de "estafa piramidal" y de "secta".



"A través de una notificación de dudosa legalidad, las personas que okupan la organización de un partido que se llama Vox, con una fundación que se llama Disenso, nos expulsan del grupo parlamentario y del partido a dos procuradores que hemos levantado la voz para disentir de la deriva antidemocrática y, por ende, antipatriótica. Aquí está la prueba irrefutable de la inexistencia de la democracia interna en VOX", han indicado en un comunicado conjunto.



Sectores críticos de Vox en las provincias de Salamanca, Burgos y Palencia, a los que pertenecen estos procuradores, han iniciado un movimiento para reclamar democracia interna, con primarias para la elección de los líderes provinciales y mayor participación en las decisiones.

"En la estafa piramidal, con estructura de secta, en que han convertido la organización, no tiene cabida el pensamiento crítico de mejora", han afirmado los parlamentarios expulsados en su nota de prensa.



Hernando y Teira han dicho además que "cada vez que cortan una cabeza creen asegurar las primarias de (Santiago) Abascal, pero desconocen que donde no hay justicia no hay paz, y que de donde se expulsa la libertad desaparece la autoridad".



"No todos cobramos más de 60.000 euros al año de una sociedad de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, principales proveedores de Vox y pagadores de la mujer de Abascal, según dicen los medios", han afirmado en su nota.

Y han concluido: "Nosotros seguimos donde estábamos. En los principios que juramos en la toma de posesión de nuestro cargo. Nuestro patrimonio es nuestro honor".



Con ello el grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León se quedaría con once procuradores, con los dos expulsados como no adscritos, en un parlamento en el que el PP tiene minoría, con 31 de 81 escaños, el PSOE tiene 28; 3 UPL y 3 Soria Ya, con sendos Unidas Podemos y Por Ávila.

En el grupo de no adscritos está además el exvicepresidente de la Junta por Cs, Francisco Igea.