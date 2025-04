Lobato urde un plan para ser el candidato del PSM en las autonómicas de 2027: "Hay mucha tarea"

Baja el río revuelto en el PSM. La formación madrileña llega a la Semana Santa con un firme propósito de expiación, pero tiene mucho trabajo por delante. En las últimas semanas, les hemos contado en Vozpópuli el estado de crispación que reina en la calle del Buen Suceso.

El varapalo en las últimas encuestas publicadas, las cuales otorgan 30 diputados en la Asamblea y 12 en el Ayuntamiento, han virado la hoja de ruta del PSM. Pese al crecimiento respecto a las elecciones autonómicas de mayo del 2023, el bajón si comparamos con las últimas de mayo de 2024.

En ellas, el PSM, todavía bajo la dirección de Juan Lobato, subía de los 27 escaños que tienen en la cámara regional hasta los 34, cercenando una segunda mayoría absoluta del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza.

Esto supone una caída en picado, de 4 diputados, en apenas unos meses de mandato de Óscar López. Además, Ayuso ha subido, de una a otra, 12 escaños, pasando de un 44,2% en intención de voto a un 51% en la encuesta de Sigma Dos. Un declive que evidencia el descontento del votante socialista de izquierda moderado con la nueva dirección que coordina Óscar López.

La crisis abierta por estos resultados ha puesto en tela de juicio la figura del ministro de Transformación Digital. Su imposición a dedo por parte de Pedro Sánchez, sin contar con el apoyo de nadie dentro de la estructura interna del PSM, está dejando más luces que sombras.

A la falta de empaque y su pasado poco triunfal en el PSOE de CyL se ha juntado la falta de atención a las delegaciones del resto de la región. Además, la crisis de Muface y las reuniones para acercar a los afines a Moncloa a Prisa han debilitado su imagen.

Sin escaño en la Asamblea para ejercer la oposición real a Díaz Ayuso, muchos críticos han deslizado en las últimas semanas que dudan que llegue a ser el candidato del PSM en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo de 2027.

Una oportunidad para Juan Lobato

Todo este contexto no ha pasado desapercibido para Juan Lobato. El ex secretario general de los socialistas madrileños, forzado a dimitir el pasado 27 de noviembre tras las presiones de Ferraz por su visita a la notaría, salió convencido de que aquel paso no era el último en su carrera política del PSM.

Estos últimos meses, centrado en las comisiones del Senado y sus labores en la Asamblea de Madrid, además de en su familia, Lobato no ha dejado de lado su plan de futuro. Un proyecto que pasa por volver a la cabeza del PSM más pronto que tarde.

Pese a que una parte del grupo parlamentario le dio la espalda, forzados a ganarse la amistad del nuevo ministro-candidato impuesto por Sánchez, la realidad es que los 27 son de su lista electoral, una que cimentó con el apoyo de las bases y el resto de agrupaciones.

Unas que todavía tienen en alta estima la labor realizada durante tres años por el exalcalde de Soto del Real. Fuentes cercanas a Juan Lobato en conversaciones con este periódico aseguran que el diputado ya está trabajando en su regreso.

Marcando como objetivo las elecciones autonómicas de 2027, Lobato quiere recoger ese descontento existente con la actual dirección y encauzar su proyecto político, uno que durante tres años devolvió la concordia y las propuestas activas a la política madrileña.

Consciente de que "hay mucha tarea" por delante, Lobato tiene dos años para darle la vuelta a la situación. Alejado de la portavocía en la Asamblea y de la primera línea mediática, Juan cuenta con algo que Óscar López no tiene. Los críticos señalan a López por no haber pisado prácticamente la calle en estos meses.

Centrado en sus labores de ministro y portavoz de Moncloa en Madrid, López está dejando de lado la labor para la que fue nombrado. Ni ha recortado distancia con el PP, la cual se ha ampliado, ni ha sabido entender el complejo funcionamiento del PSM.

Las elecciones autonómicas son la oportunidad perfecta para volver a lo más alto del PSM. La secretaría general no supone en caso alguno la candidatura, ya que es algo que eso es algo que hay que ganarse en las primarias, momento en el que comprobaremos qué fuerza tiene el candidato del sanchismo si el PSOE sigue en el proceso de crisis política que lleva meses atravesando. El 'plan Lobato' sigue su curso.