La 'semana horribilis' de Montero: tercer grado en el Congreso y reprobación en el Senado

"¿Qué más tiene que pasar para que dimita usted?". Así, sin rodeos, es la pregunta que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha registrado en el Congreso de los Diputados para formular a la cara a la vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control de este miércoles. La también número dos del PSOE y candidata en Andalucía, que encadena polémicas a golpe de mítines, tiene por delante una semana horribilis con un miércoles negro, en el que tendrá que someterse primero a un tercer grado en la Cámara Baja y luego a una reprobación en la Cámara Alta.

Después de atacar a los jueces y poner en duda un principio básico del Estado de derecho, la presunción de inocencia, y de cargar contra las universidades privadas, el PP ha decidido sacar toda la artillería contra Montero. Este martes, habrá un preludio en el Senado con la pregunta que la portavoz, Alicia García, hará al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la sesión de control. "¿Cree que el Gobierno puede atacar a diario al Poder Legislativo y el Poder Judicial?". Fuentes populares informan que Montero ha decidido borrarse de este Pleno.

No obstante, el plato fuerte llegará mañana, con la maratón de interrogantes que tendrá que torear la política andaluza, que asumirá el protagonismo ante la ausencia de Pedro Sánchez, que se encuentra de viaje oficial en China. El responsable económico del PP, Juan Bravo, abrirá fuego con los Presupuestos: "¿Cuánto tiempo van a seguir ustedes haciendo "perder el tiempo" a los españoles?". Elías Bendodo, le pedirá que rinda cuentas de "su gestión al frente del Ministerio de Hacienda"; y la diputada Miriam Guardiola hurgará en la herida de la presunción de inocencia: "¿Planea el Gobierno acabar con los derechos fundamentales de los españoles?".

Entretanto, los aliados del mal llamado bloque progresista estrecharán el cerco con otras cuestiones: Podemos abordará la respuesta del Gobierno a los aranceles, Junts, las subidas de impuestos para los catalanes. Y en la otra orilla, Vox tratará de saber por qué su departamento "ha incrementado los impuestos 97 veces".

Alicia García defiende la reprobación a Montero

No obstante, el plato fuerte llegará en la tarde, cuando el Senado repruebe a María Jesús Montero. Una iniciativa que ha registrado el PP y que defiende en Vozpópuli su portavoz parlamentaria, Alicia García: "Nunca antes una vicepresidenta acumulaba tantas razones para ser reprobada. Es la responsable del infierno fiscal que sufren los españoles; es la vicepresidenta del cuponazo separatista contra la igualdad de los españoles; no cumple con su obligación de presentar los Presupuestos; y es responsable del ataque a los jueces y al Estado de derecho. Además, la vicepresidenta Montero es la punta de lanza de la táctica de Sánchez de gobernar contra el Parlamento: veta el debate y la votación de leyes en el Congreso y en el Senado, y se ausenta de manera continuada del control en la Cámara Alta sin justificación alguna".

La responsable del grupo popular en la Cámara Alta asegura que el Gobierno "busca la confrontación para tapar su corrupción". Y eso, añade, "es lo que está intentando hacer María Jesús Montero" en las últimas semanas. "Para que los españoles no recuerden que es la consejera de los ERE o la ministra del fraude de los hidrocarburos se dedica a enfrentar a las universidades públicas y las privadas, a los médicos que trabajan en la sanidad pública y en la privada, y a atacar a los jueces", sintetiza.

A pesar de la reprobación, la portavoz popular en el Senado se muestra escéptica con una hipotética dimisión. "Si algo ha demostrado este Gobierno es su nulo compromiso y respeto por la democracia y por las Cortes; y, por tanto, por todos los españoles. Es un Gobierno paralizado, incapaz de presentar leyes, rehén de sus socios, que no atiende los problemas de los españoles sino que está centrado en resolver sus propios problemas. Del Gobierno de Sánchez no esperamos nada, pero no nos podemos cruzar de brazos ante todos sus atropellos. La democracia se defiende o se pierde, y es lo que estamos haciendo: poner en valor el Parlamento y el interés general de los españoles", sentencia en declaraciones a este diario.

De los escándalos que salpican a Montero, para Alicia García el más grave es "que todavía no haya dimitido o no haya sido cesada". Y añade: "La política está favorecer la convivencia y resolver los problemas reales de los españoles, no generarlos artificialmente para tapar otros escándalos del Gobierno. Y esto es lo que hace el Ejecutivo de Sánchez y, en concreto, la vicepresidenta Montero: atacar los cimientos de nuestro Estado de derecho y las bases de nuestra convivencia por interés particular. Montero debería haber dimitido, sino Sánchez debería haberla cesado; y como de momento no se produce ninguna de las dos cosas, creemos que el Senado tiene que reprobarla".