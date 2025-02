La dirección de Junts, partida en dos, decide este lunes si retira la cuestión de confianza

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado a sus colaboradores este lunes para decidir si retiran la proposición no de ley registrada en el Congreso para debatir sobre la conveniencia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.

Este fin de semana el mediador internacional, Francisco Galindo, emitió un comunicado pidiéndoles a los junteros la retirada para "evitar una ruptura" con el PSOE. En paralelo, y para dar garantías a Junts de que van a cumplir los acuerdos, Moncloa y el PSOE preparan una última oferta en materia migratoria.

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha enviado este domingo un mensaje a los miembros de la dirección para explicarles la situación a día de hoy. Turull, según el mensaje al que ha tenido acceso 'Vozpópuli', les ha manifestado que "mañana centraremos mucho la reunión de la ejecutiva ya convocada a decidir qué hacemos sobre esta petición del mediador internacional".

El número dos del partido separatista, que en el mensaje les ha adjuntado el comunicado del mediador y les ha explicado que les ha pedido que retiren la cuestión de confianza "para evitar una ruptura como desenlace de esta y dar tiempo para materializar temas muy avanzados", se ha dirigido a su equipo advirtiéndoles que deben hacer "un debate riguroso" al respecto y tomar una decisión. Turull les ha reclamado evitar pronunciamientos individuales a nivel de redes y medios con la premisa de que "mañana decidiremos entre todos".

Pues a pocas horas de esta reunión, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, con temas trascendentales, la dirección está partida en dos. Una mitad cree que no deben ceder, manteniendo así la cuestión de confianza en el orden del día del Congreso, y votar favorablemente a su proposición no de ley. La otra mitad, que lidera el propio Turull, apuesta por volver a dar marcha atrás para dar margen a la negociación. Los primeros aseguran que "podemos perder nuestra credibilidad si renunciamos a la votación". "Nosotros no somos ERC", indican, como argumento para no ceder a cambio de nada.

El PSOE mueve ficha

El PSOE y el Gobierno, tras la fallida reunión del pasado viernes en Zúrich, entre los dos equipos negociadores y el mediador, se disponen a mover ficha. Pues Galindo, en un comunicado poco habitual, les ha reprochado también a los de Sánchez el incumplimiento de algunos acuerdos. De ahí que, según fuentes del Ejecutivo, se encaminan a cerrar un acuerdo con Junts sobre el traspaso de competencias de inmigración con una nueva oferta que se aproxime más a las exigencias de los independentistas.

El acuerdo está "cerca", explican fuentes gubernamentales, siempre y cuando Junts acepte retirar su proposición no de ley, que esta misma semana se debate en el Congreso de los Diputados y a la que los socialistas se oponen, al señalar que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno.

En el Gobierno, por tanto, hay optimismo ante un acuerdo próximo, que todavía no está cerrado, y tiene como punto clave la cesión de competencias a Cataluña en materia de inmigración. Hasta el momento Junts ha venido exigiendo la cesión integral, incluido el control de fronteras y la capacidad de expulsar a extranjeros el territorio nacional.

Por el contrario, el Ejecutivo central ha dejado claro que el control de fronteras es una competencia estatal, aunque se ha mostrado abierto a incorporar algunos retoques, como por ejemplo incorporar la presencia de Mossos d'Esquadra en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos.