Junts veta a Zapatero en la próxima reunión con el mediador en Suiza: "Es un liante"

A Carles Puigdemont se le acaba la paciencia. Con el PSOE, por el incumplimiento con las promesas hechas, y en particular con el negociador jefe de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, al que los junteros consideran "un liante" y "un trilero". Es tal el enfado con Zapatero que los negociadores de Junts quieren vetarlo de la próxima reunión con el mediador que se celebrará en Suiza.

En diciembre del año pasado, cuando anunció la cuestión de confianza que acabó retirando in extremis, como gesto para la negociación, Puigdemont trasladó a Sánchez que daba un margen de seis meses a los socialistas para cumplir con todo lo acordado. Desde amnistiar la malversación hasta la transferencia de las competencias en inmigración, pasando por el reconocimiento del catalán en Europa.

Esos seis meses de plazo, pues, vencerán el próximo mes de mayo. Y ante la casi imposibilidad de cumplir, en dos semanas, todo lo que el Gobierno no ha cumplido en más de un año y medio, Junts se prepara ya para escenificar un nuevo ultimátum al PSOE. Con otra amenaza de ruptura incluida, pese a que todas las que Puigdemont ha verbalizado hasta ahora no se han cumplido.

Reunión en Suiza

Los junteros, tal como anunció este martes su secretario general, Jordi Turull, en una entrevista en TVE, se reunirán a finales del mes de mayo para analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el PSOE en el marco del acuerdo de Bruselas. Tras esa reunión interna, según fuentes de Junts, solicitarán al PSOE la activación del mecanismo extraordinario para examinar el porqué de esos incumplimientos.

Dicha reunión, que formará parte de la serie de encuentros con mediador internacional en Suiza, se celebrará previsiblemente a finales de mayo o principios de junio. Aunque los interlocutores hace meses que son los mismos, José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán y Juanfran Serrano (PSOE) y Jordi Turull, Míriam Nogueras y Carles Puigdemont (Junts), los independentistas quieren vetar en esta cita al expresidente Zapatero.

Fuentes del partido de Puigdemont al más alto nivel, le responsabilizan a él de la "aceptación de imposibles" que "no están en su mano". Consideran que la actitud de Rodríguez Zapatero es de “trilero”, ya que "dice que sí a todo, aunque sea consciente de que no se va a cumplir". Según esta fuente, "es un bien quedo" que "está acabando con la paciencia de Puigdemont".

De hecho, y para sortear el escollo de Zapatero, según fuentes bien informadas de las negociaciones, en las últimas semanas se ha intensificado la interlocución entre Turull y Cerdán, que tienen buena relación desde la firma del acuerdo de Bruselas, para tratar temas al margen del expresidente del Gobierno.

El PSOE defiende que "hemos cumplido"

Desde el Partido Socialista reducen las críticas de Junts y aseguran que "nosotros hemos cumplido". Principalmente, con lo que respecta a la Ley de Amnistía, el portavoz en el Congreso, Patxi López, aseguró este martes que el Congreso "ya hizo su labor" aprobando la norma.

En opinión del diputado socialista, que está al margen de las negociaciones con los independentistas, no aplicar la norma por malversación al líder de Junts, Carles Puigdemont, no debería complicar las relaciones con la formación independentista.

"El Congreso hizo su labor, que es aprobar una ley de amnistía, y lo único que espero es que la justicia la aplique", defendió en el programa 'Parlamento' de 'RNE', al ser preguntado por la decisión del Tribunal Supremo de seguir reclamando al expresidente catalán por malversación y si esta situación puede complicar las relaciones con los independentistas.

Patxi López recordó también que la aplicación de la Ley de Amnistía depende de los tribunales, no de los socialistas, y por ende cree que "no tendría" que complicar las negociaciones con Junts per Catalunya, en un punto crítico por los sistemáticos incumplimientos denunciados por los de Puigdemont.