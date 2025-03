Junts formula la cesión migratoria como un medio para la "catalanidad": "Si no sabe catalán, no hay papeles"

Carles Puigdemont, este martes por la mañana, dejó claro que el acuerdo migratorio era un paso más para lograr el objetivo de la secesión. "No hay nación sin integración" dijo, desde Waterloo, el líder de Junts que habló en todo momento de "delegación integral" de las competencias migratorias por parte del Gobierno a la Generalitat.

Horas más tarde, desde la formación que preside, van un paso más allá y empiezan a enseñar sus cartas de cuál es el "objetivo final de la ley". Fuentes de Junts en Madrid, consultadas por Vozpópuli, señalan que "sin el conocimiento de la lengua catalana no hay integración plena".

En consecuencia, según esas mismas fuentes, "si no se sabe el catalán, no se van a dar los papeles, vamos a ser muy claros". Desde la formación independentista advierten a los inmigrantes que "si no conoces la ley del territorio en el que quieres vivir no se puede ser legal".

Desde Junts afirman que "esta ley", negociada durante más de un año con el Partido Socialista, "debe ser una herramienta para dar acceso a la catalanidad". Desde el grupo parlamentario en Madrid dicen que esto está acordado así con el grupo parlamentario socialista.

"Cataluña gana poder"

En el partido de Carles Puigdemont defienden que con el acuerdo alcanzado con el PSOE "Cataluña gana poder", ya que les "da competencias plenas en inmigración". De la misma forma que el expresidente, en su intervención matinal desde Bélgica, las fuentes sostienen que "es un acuerdo que da a Cataluña y a la Generalitat funciones de Estado".

Reconocen, también, que "esto es una herramienta, la operativa no la podemos decidir nosotros". Pero sí que "vamos a trabajar en la propuesta que haríamos si estuviéramos en Govern". Esto pasa, tal como avanzó este periódico hace unas semanas, por promover una ley catalana de inmigración en el Parlament que faculte a los ayuntamientos, la mayoría gobernados por Junts, para adoptar ciertas decisiones.

Desde el grupo parlamentario de los junteros en el Congreso manifiestan que "todas las expulsiones de extranjeros serán a petición de la Generalitat" y que deberá ser el Estado el que se encargue de las mismas. Pues "la Generalitat no tiene capacidad para fletar aviones". La coordinación entre cuerpos policiales y administraciones será siempre a través de la Junta de Seguridad de Cataluña.