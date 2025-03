Junts, ERC y la CUP amenazan a Illa con retirarle sus apoyos si no cesa a su delegado en Perpiñán

Depender de los partidos separatistas, especialmente de ERC y la CUP, se está convirtiendo en un suplicio para el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. Ambos partidos, junto a Junts, y según ha podido saber 'Vozpópuli', han hecho llegar al Govern su amenaza con no apoyar ninguna iniciativa ni ninguna ley impulsada por la Generalitat si Illa no cesa a su delegado en Perpiñán (Francia).

La petición de los partidos independentistas se produce tras la intervención de Christopher Daniel Person, la semana pasada, en una comisión del Parlament de Cataluña. Durante su interrogatorio por parte de los grupos parlamentarios, Daniel Person, que fue nombrado hace unos meses, se negó a utilizar el término 'Cataluña Nord' para referirse al sur de Francia, su área de operaciones, como sí viene haciendo el separatismo desde hace décadas.

Sus palabras causaron una gran polvareda y casi una semana después de ese momento, el problema se le va haciendo bola a Illa. Los tres partidos, con los que se apoya el president para gobernar en Cataluña, le han advertido que no le permitirán legislar si antes no cesa a Christopher Daniel Person. Lo que supone un problema añadido, y no menor, para un Govern que únicamente cuenta con 42 de los 135 escaños del Parlament.

Illa no niega la denominación 'Cataluña Nord'

Precisamente con el objetivo de tranquilizar a sus socios independentistas, claves para la estabilidad del Govern, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró este miércoles durante la sesión de control en el Parlament que no niega la denominación de 'Cataluña Nord'. No obstante, puntualizó que rechaza entrar "en debates nominalistas".

"No niego ninguna denominación ni entro en debates nominalistas", afirmó el presidente catalán, que manifestó que "mi compromiso es máximo en la defensa del catalán, la cultura catalana y los intereses de Cataluña en este territorio", en referencia al sur de Francia.

Illa, que dijo sentirse heredero y reiteró su compromiso con el trabajo que se lleva a cabo en la Casa de la Generalitat en Perpignan, recordó que visitó recientemente el municipio para manifestar su apoyo al catalán y para generar vínculos de colaboración económica: "Éste será el camino que seguiremos".

El Govern "mantiene la confianza" en Person

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, afirmó este martes que el Govern "mantiene la confianza" en el director de la Casa de la Generalitat en Perpiñán, Christopher Daniel Person, que afirmó la semana pasada que no usaba el término Catalunya Nord por considerar que no era oficial por parte de las instituciones francesas.

"Las declaraciones del director de la casa de Perpignan hace referencia a nomenclaturas oficiales, y así lo dijo, que utiliza el Estado francés", dijo Paneque, preguntada por la petición de cese por parte de los 5 exdirectores de la Casa de la Generalitat en Perpignan.

Una carta que, además de los que fueron directores de la delegación del Gobierno catalán en esta localidad francesa con Convergència, Junts y ERC, también firmaron los que estuvieron al frente del organismo durante la etapa de los gobiernos socialistas de Pasqual Maragall y José Montilla.