Junts advierte al PSOE de que o cumple todo lo prometido antes de mayo o rompen el acuerdo de Bruselas

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, fue claro en el mes de diciembre. Su partido se daba seis meses de margen, tras varios incumplimientos del PSOE a lo firmado en Bruselas, para que los de Pedro Sánchez cumplieran con lo prometido. Si no, en el mes de mayo, romperían dicho acuerdo y dejarían de apoyar al Gobierno.

Este martes, en una entrevista en TVE, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha reafirmado y ha anunciado que su partido hará balance a finales de mayo del acuerdo de Bruselas con el PSOE para la investidura de Sánchez. Turull ha advertido a los socialistas que, si este no se cumple, no seguirán apoyándole.

El número dos de Junts ha manifestado que ahora mismo están "en la prórroga" que pidió el mediador internacional, en alusión a que Junts retiró su petición de que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. En diciembre del año pasado, cuando fijo este nuevo calendario a modo de ultimátum, Puigdemont exigió una dicha cuestión que acabó retirando in extremis a petición del mediador.

Turull asegura que "si no se cumple el acuerdo de Bruselas, nosotros no vamos a seguir dando apoyo al Gobierno". Una retirada del apoyo, sin embargo, que a efectos prácticos tendría pocos cambios. Pues el número dos de los junteros ha reiterado la negativa de su partido a participar o apoyar a una posible moción de censura liderada por el PP.

Desde Junts, que han sido muy beligerantes para lograr sus exigencias desde el inicio de la legislatura, recuerdan a Sánchez que el acuerdo de Bruselas no era para "salvar" la legislatura, sino para internar una resolución del conflicto político en Cataluña. Turull ha avisado textualmente de que la valoración de Junts sobre el desarrollo de los acuerdos de Bruselas es crítica, y ha añadido que si no hay avances pasará "lo que tiene que pasar".

La amnistía y el catalán

Dos de las patatas calientes que el PSOE debe resolver, para salvar las diferencias con Junts, son la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y el reconocimiento del catalán como lengua oficial en el marco de la Unión Europea.

En dicha entrevista, que se ha celebrado en Madrid, Turull ha enumerado ambas cuestiones, recordando que la amnistía "no se está aplicando" a Puigdemont y el catalán no es oficial en Europa. También ha urgido a hacer efectivo el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña, compromiso de los socialistas que todavía no se ha materializado.

En relación con la amnistía, ha lamentado que ni el PSOE, ni Sánchez, ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aplican la amnistía política, porque "no quieren hablar" ni verse con Puigdemont. Preguntado por si cree que habrá algún avance hasta finales de mayo, se ha mostrado "muy escéptico" porque, según él, siempre hay alguna excusa por parte del PSOE.

Negociación de los PGE

Uno de los motivos que obligan al PSOE a resolver estas fricciones de Junts cuánto antes es la posibilidad de sentarse a negociar unos Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Pues, para este año, en el Gobierno asumen que no habrá. El propio Turull ha expresado que "no hay" porque el PSOE sabe que, hasta que no acredite el cumplimiento de los acuerdos, Junts no se sentará a negociar.

"¿Por qué vamos a negociar una cosa que acaba siendo una estafa?", se ha preguntado. El número dos de Junts ha añadido que los socialistas están avisados desde 2023 de que no habrá negociación hasta que no se acredite la ejecución del 100% o compensación del presupuesto. Según él, no solo es "complicado" que haya Presupuestos Generales del Estado para 2025, sino también para 2026.