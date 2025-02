Junts sopesa retirar la cuestión de confianza antes de votar si obtiene el control total de la inmigración

La cuestión de confianza que Junts le sugiere a Pedro Sánchez empezará a andar, previsiblemente, este martes. Pero no está asegurado ningún debate en el pleno del Congreso de los Diputados. JxCat, que sigue negociando con los socialistas la delegación de las competencias en materia migratoria, sopesa retirar su solicitud si logran el control total de la inmigración. Algo sobre lo que negocian con el PSOE.

Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre. Y aunque desde el principio los letrados del Congreso no pusieron ningún obstáculo a su calificación y su debate el PSOE, con mayoría en la Mesa, aplazó su decisión en dos ocasiones evitando así su tramitación.

Los socialistas llevan varias semanas intentando hacer cambiar de opinión a Junts para que retirasen dicha solicitud al tratarse de una prerrogativa del presidente del Gobierno. Y si bien hasta ahora los de Puigdemont se negaban a ello, esperando, como mínimo, que se aceptase su tramitación. Lograr su objetivo en materia migratoria, con el control total de las fronteras y la expedición de los NIE, les podría hacer cambiar de opinión.

Desde el entorno de Carles Puigdemont siguen defendiendo que "se dan los motivos" para debatir sobre si Sánchez cuenta o no con la confianza de la mayoría de la Cámara "ya que no cumple sus compromisos". Una advertencia que ha provocado importantes avances, por ejemplo, en lo que respecta a la delegación de las competencias en inmigración.

En Junts sostienen que "nosotros no vamos de farol" y que "todo lo que hemos dicho y hecho hasta ahora lo hemos cumplido". Celebran "el cambio de postura" del PSOE, "aunque sea cuando se han visto con el agua en el cuello", ya que a su parecer "demuestra que han entendido que deben entenderse con nosotros obligatoriamente".

A cambio del decreto 'ómnibus'

Al final, la iniciativa de Junts, entró en la negociación del decreto ley 'ómnibus' tras el rechazo inicial en el Congreso. El PSOE aceptó tramitarla una vez se rebajase la redacción, a lo que accedieron los independentistas. Y si el texto original, que sólo ocupaba una línea y media, instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, la nueva redacción ya sólo anima a Sánchez a "considerar la oportunidad" de plantearla.

Lo que no modifica Junts es la exposición de motivos, en la que se sigue quejando de que no ven voluntad política en el presidente del Gobierno para cumplir los acuerdos y que con esa dinámica "no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura". Pero la exposición de motivos ni se vota ni tiene efectos.

Una vez que la Mesa del Congreso califique la iniciativa, previsiblemente por unanimidad, ya estará lista para introducirla en el orden del día de una sesión plenaria cuando Junts tenga cupo para ello, lo que se prevé para finales de febrero. Pero la decisión final sobre la fecha de su debate y votación la adoptará la Junta de Portavoces. Junts tendrá hasta antes del inicio del pleno para solicitar la retirada del orden del día.

La decisión de la Mesa

La Mesa del Congreso tramitará este martes, salvo sorpresa, la proposición no de ley en la que Junts sugiere a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, un texto que los de Carles Puigdemont aceptaron reformular, rebajando su contenido, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno para sacar adelante el decreto 'ómnibus'.

Los tres diputados socialistas con derecho a voto en la Mesa, que obligaron a retrasar la decisión en dos ocasiones anteriores, prevén dar el visto bueno a cambio de que Junts apoye la convalidación del decreto que incluye la subida de las pensiones, las ayudas al transporte, y a los afectados por la dana, además y otras medidas del llamado escudo social.