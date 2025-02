Jorge Rodrigo: "Derogaría la Ley de Vivienda por invadir competencias y no defender el derecho a la propiedad"

Entre los múltiples frentes que separan a Sol y Moncloa, sedes de los dos ejecutivos más importantes de España, la vivienda y el transporte son transversales. Cada una de las administraciones tiene una perspectiva opuesta a la hora de llevar a cabo su hoja de ruta política.

Sin embargo, la crisis de vivienda que asola a España ha traído este asunto, capital por otra parte, al foco mediático y social. Para conocer de primera mano qué se cuece en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vozpópuli se ha trasladado a la calle Maudes.

En el número 17, y sobre el esqueleto del precioso Hospital de Jornaleros fundado por la mecenas española Dolores Romero Arano, que acunaron las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl hasta la Guerra Civil, se encuentra la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Allí nos recibe Jorge Rodrigo, consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y hombre encargado de insuflar vida al transporte regional, amén de seguir cincelando el Plan Vive, el cual aspira a entregar 10.000 viviendas antes de las próximas elecciones autonómicas de 2027.

Rodrigo departe con este periódico de los principales asuntos de actualidad de su cartera, una de las más trascendentales en el día a día de los más de siete millones de ciudadanos que pueblan la Comunidad de Madrid.

Pregunta: ¿Qué balance hace del primer año y medio de legislatura en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?

Respuesta: Creo que ha sido un balance positivo. De hecho, tuve la oportunidad de presentarlo con la presidenta Isabel Díaz Ayuso a finales del año pasado y también a principios. Presentamos el balance de todo lo que habíamos hecho en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. En materia de vivienda, lo más importante es que seguimos trabajando con el Plan VIVE, y que ya hemos entregado 3.000 viviendas en régimen de alquiler asequible, dirigido especialmente a nuestros jóvenes.

Aunque la clave fue la aprobación, en septiembre del año pasado, de un Pacto Regional por la Vivienda. Es una entidad donde escuchamos a todo el sector inmobiliario de Madrid, confrontando y escuchando ideas, con el fin de que nos den premisas que mejoren el mercado del alquiler y las políticas de vivienda que aplicamos aquí.

Fruto de ese pacto regional que tuvimos la oportunidad de recibir, junto con la presidenta Ayuso, aprobamos el Plan de Choque de Políticas de Viviendas 2024-2025, que ya tenemos, a día de hoy, el 80% ejecutado. En él planteamos una serie de medidas específicas e importantes para agilizar la posible construcción de vivienda pública y también privada, con el fin de generar oferta para que bajen los precios.

Hemos ido trabajando también iniciando nuevas construcciones de la Agencia Vivienda Social, y al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de seguir trabajando, especialmente con los jóvenes, para promocionar y sobre todo facilitarles el acceso a una vivienda a todos los jóvenes madrileños. Hay distintas propuestas específicas muy importantes. Por ejemplo, avalarles el 100% de la hipoteca a través del Plan Mi Primera Vivienda, en caso de que quieran comprarse una vivienda.

Respecto a las políticas de transporte público, hemos seguido trabajando. Pusimos en funcionamiento después de 10 años en marcha la construcción de nuevos kilómetros de Metro en nuestra región, y especialmente tuvimos la oportunidad de iniciar las obras de ampliación de la línea 11.

Hemos sacado la licitación también de la línea 5, seguimos trabajando para inaugurar próximamente, en el mes de marzo, la ampliación de la línea 3 entre Villaverde Alto y también con el Casar, que va a dar la oportunidad de que tengamos un acceso más a lo que es el metro a través del metro sur. Hemos seguido trabajando también en ese nuevo mapa concesional para mejorar todos los servicios de transporte interurbano.

Creo que tenemos uno de los transportes en nuestra región más importantes y de mayor calidad, son los propios madrileños los que defienden y sobre todo valoran positivamente la calidad del transporte madrileño, especialmente metro, donde durante el año 2024 lo han utilizado 715 millones de usuarios. Creo que los datos son positivos, y son los propios madrileños los que quieren la infraestructura de metro frente a los servicios de Cercanías, que ya sabemos que no han sido los mejores.

P: A título personal, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Un reto a la altura de lo que esperaba?

R: Pienso que es un reto trabajar para los madrileños, pero si tú estás convencido de que las políticas que hay que aplicar son políticas que van a mejorar la calidad de vida de los madrileños, desde luego siempre se hace con alegría y con ilusión. La primera etapa, por supuesto, cuando empiezas con una responsabilidad como esta, que es gestionar las políticas de vivienda de nuestra región y el transporte público, así como todas las infraestructuras, pues, desde luego es complicado, y tuvimos al principio unos retos muy importantes, como por ejemplo, recordaréis, que tuvimos la DANA.

La parte de los municipios colindantes con Aldea del Fresno, y tuvimos que tomar una serie de medidas de carácter de emergencia, donde tuvimos la oportunidad, en tiempo récord, de reconstruir los tres puentes que habían caído. Considero que, en ese sentido, se trabajó de una manera ágil, lo hicimos en colaboración con los propios ayuntamientos afectados y fue importante ese trabajo que realizamos. Pero sí que es cierto que, si nada más llegar, en el mes de septiembre, te encuentras con una situación de estas características, la tienes que afrontar con firmeza y con rapidez.

El resumen, por lo menos en mi gestión de este año y medio, creo que ha sido positivo, ya te digo que en cuanto a vivienda y transporte creo que hemos hecho muchas cosas, pero todo ello dirigido a mejorar la calidad de vida de los madrileños. Aunque es un trabajo que tiene mucha responsabilidad, yo desde luego lo hago con la máxima firmeza, con muchas ganas y, sobre todo, considero que soy un privilegiado de tener la oportunidad de estar en el equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

P: ¿Han recibido el pago del Gobierno central por los siete millones de euros que les costó hacerse cargo de la bonificación del transporte cuando cayó el decreto ómnibus?

R: La debilidad parlamentaria que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez implica que siempre nos tiene, no solo al gobierno regional, sino a todos los madrileños, viviendo en un estado de incertidumbre total. Tuvimos conocimiento de las nuevas tarifas del transporte público a finales de año, muy tarde, como siempre.

Al mismo tiempo, posteriormente, fruto de esa debilidad parlamentaria que ni siquiera tuvo el apoyo de sus propios socios, no salió adelante el decreto ómnibus que nos conllevó que el gobierno regional, en materia tarifaria del transporte público, tomáramos una decisión valiente y al mismo tiempo, velando por los intereses de los madrileños, y era seguir manteniendo esas subvenciones al transporte público.

No solo los que estaba aportando, en este caso, ese 30% a la Administración General del Estado, sino también la parte del 30% que nosotros estábamos asumiendo. Creo que respondimos de una manera eficaz, frente a todos los vecinos y madrileños que utilizan el transporte público, y en ese sentido, creo que tomamos una decisión aceptada.

Durante el tiempo que no se ratificó y que el Gobierno de Sánchez tuvo la oportunidad de rectificar, no lo hicieron, lo hicieron tarde, y nosotros asumimos ese gasto. Fueron prácticamente un millón al día, en total siete millones de euros, lo que nos debe, en este caso, el Ministerio de Transportes, y esperamos que nos lo paguen.

Por los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento que era retroactivo y esa era la intención que tenían, por lo tanto, esperamos que nos lo paguen.

P: ¿Qué relación mantiene con el ministro Óscar Puente?

R: Actualmente, con el Ministerio no tenemos una relación fluida, porque es imposible mantener una comunicación con él mismo. Le he pedido por carta en más de 10 o 12 ocasiones que me reciba, sobre todo para hablar de los problemas del transporte que afectan a los madrileños, especialmente ese servicio de Cercanías, que es competencia del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de Transportes, y que no funciona.

Solo me contestó a la primera carta diciéndome que conmigo no se iba a sentar. Le he mandado más cartas, le he pedido que se convoque la Conferencia Sectorial del Transporte, con los diferentes consejeros de transporte de las administraciones autonómicas de España, y no nos ha contestado.

Le hemos pedido, en distintas ocasiones, que convoque una reunión específica para hablar de ese plan de inversiones, si es que las está haciendo en el servicio de Cercanías de Madrid, y nunca nos ha contestado. Por eso yo creo que, cuando el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez intentan hablar de transparencia, sobre todo, y diálogo, desde luego, el ministro Puente no es un ejemplo.

Nos preocupa cuáles son las inversiones que se están realizando por parte del Gobierno central, y las desconocemos. No sabemos si se están solventando los problemas que tiene Cercanías actualmente. La dejadez es total.

P: ¿En qué estado se encuentran las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro?

R: Como sabéis, estamos realizando un gran esfuerzo a través de la Comunidad de Madrid y el gobierno regional y Metro de Madrid para hacer ampliaciones de metro que desde hace 10 años no se estaban ejecutando. Hemos empezado la construcción en total de 33 nuevos kilómetros de metro que no solo afectan al municipio de Madrid, sino que al mismo tiempo afectan a otros municipios del entorno de este municipio, en este caso iniciamos el proyecto de las obras de la ampliación de la línea 11.

Actualmente, estamos trabajando en ese tramo central que es entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Las obras van a buen ritmo, son unas obras que van a conllevar además la construcción de dos nuevas estaciones de metro, en este caso, en Comillas, también en Madrid-Río, y las obras van a buen ritmo.

Son unas obras que son complejas, difíciles, con una gran inversión presupuestaria, de en torno a 580 millones de euros, y estamos trabajando firmemente y lo intentamos hacer, especialmente, en la zona de Palos y el Paseo de las Delicias de la manera más rápida para que tenga las menos incidencias para los vecinos que viven en ese entorno.

También en las recientes obras puestas en marcha en Conde de Casal, fruto de ese nuevo intercambiador de Conde de Casal, que era una demanda que tenían los vecinos, no solo que viven en el entorno del Distrito del Retiro, sino también, al mismo tiempo, de todos los municipios que se van a poder aprovechar de ese nuevo intercambiador.

Es cierto que, cuando las administraciones públicas, en este caso, la Comunidad de Madrid, realiza este tipo de obras de gran envergadura, llevan aparejada una serie de molestias para los vecinos, y yo siempre que tengo la oportunidad les pido disculpas, y al tiempo les pido paciencia.

P: ¿Cómo se gestiona una situación tan crítica como la que viven los vecinos de la línea 7B de Metro?

R: Se está trabajando bien, se está trabajando con mucho diálogo, no sólo con las entidades vecinales y con los vecinos, sino al mismo tiempo con los municipios. Para mí, desde el primer momento, al igual que para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, es una prioridad solventar esa situación que estaban viviendo los vecinos de San Fernando de Henares.

Lo que estamos haciendo dentro de esa prioridad es tener la máxima atención a los vecinos y solventar esos problemas que tienen actualmente. Estamos ejecutando las obras de la línea 7B en el túnel, también estamos ejecutando, ahora que vamos a empezar, todos los nuevos viales que nos estamos arreglando, vamos a ejecutar un nuevo parque en el centro de San Fernando de Henares, y todo esto lo estamos haciendo en colaboración, no sólo con las entidades vecinales, sino también, como digo, con los alcaldes de esos municipios afectados, concretamente, en mayor medida, con San Fernando de Henares.

Creo que, cuando tú escuchas a los vecinos y, al mismo tiempo, cuando escuchas a los alcaldes de las corporaciones locales y te transmiten cuáles son las situaciones y los problemas que tienen, la responsabilidad que tiene que tener la Comunidad de Madrid, en este caso, es intentar ayudar a los ciudadanos a solventar esos problemas e intentar mejorar la calidad de vida de los mismos. Desde luego, mi compromiso, desde un primer momento, desde el primer día que llegué a la Consejería, fue firme, no sólo con esos ayuntamientos, sino también con las entidades vecinales y con la asociación de afectados de San Fernando de Henares.

P: ¿Qué le diría al ministro Puente si pudiese sentarse con él para tratar la crisis en la red de Cercanías?

R: Bueno, lo que más me preocupa sobre la red de Cercanías, que como digo, depende del Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, es la falta de inversiones. Y me preocupa esa falta de inversiones porque se producen una serie de incidencias prácticamente todos los días.

Me preocupa porque los madrileños se levantan por las mañanas con una incertidumbre total porque no saben si van a llegar a su hora, a su fábrica, a su puesto de trabajo o a la universidad o a clase. Ese es un problema muy importante porque los madrileños cada vez desconfían más del servicio de Cercanías que está prestando el Ministro de Transportes.

¿Qué quiere decir eso? Que al final esa incertidumbre que tienen los ciudadanos a la hora de utilizar Cercanías se traduce en que hay un trasvase de viajeros a los medios que está explotando y que está gestionando la Comunidad de Madrid. Es decir, todo el trasvase que ha habido, prácticamente 500.000 personas al mes que se trasladan por esa incertidumbre y por ese mal funcionamiento de Cercanías.

Un 20% comienza otra vez a utilizar el vehículo privado, con lo que ello conlleva, y al mismo tiempo un 30% se va a los autobuses interurbanos, a los que todos conocemos los verdes, y otro 30% se marcha a Metro. Por lo tanto, yo creo que al final lo que le pediría al ministro Puente primero es que hubiese diálogo.

Yo se lo he pedido y no me lo ha dado. Creo que él como ministro tiene la responsabilidad de responder a las administraciones regionales, trasladar la información de lo que está haciendo, y yo lo que pediría es que invierta en la red de Cercanías de Madrid para que no tenga ese número de incidencias, por ejemplo, que en el año 2024 tuvimos más de 1.000 incidencias.

Por lo tanto, opino que lo que tiene que haber es inversión para que haya un buen mantenimiento, una buena conservación de la infraestructura, y que no se produzcan ese tipo de incidencias que se vienen produciendo prácticamente todos los días. Qué problema tiene con los madrileños, no ya con la administración regional, qué problema tiene con los madrileños que no quiere atender sus demandas.

P: La Comunidad de Madrid lidera la construcción de vivienda protegida. ¿Es clave para el crecimiento de una región facilitar el acceso a un hogar a los jóvenes?

R: Lo que tienen que hacer las administraciones públicas en este caso la Comunidad de Madrid, junto con los ayuntamientos, es promover las condiciones necesarias para que las políticas de vivienda generen oferta y bajen los precios. Me da exactamente igual si es vivienda protegida, vivienda pública, o si es vivienda privada.

Para eso tenemos que tomar una serie de medidas, que son las que ha tomado la Comunidad de Madrid en este caso los gobiernos regionales, que son luchar contra la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez, flexibilizar los suelos para que tengamos más suelo para poder construir vivienda, bajar los impuestos, que es lo que estamos haciendo, al mismo tiempo eliminar la burocracia a la hora de conseguir permisos para urbanizar o hacer los nuevos desarrollos urbanísticos o para conseguir las licencias de urbanización.

Y, sobre todo, algo fundamental que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, que es dar seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los inquilinos, y no lo que está haciendo el gobierno de España, que es lo que intenta hacer enfrentar a los inquilinos y los propietarios. En este caso tenemos que intentar aplicar las medidas más importantes que se nos ocurran y es lo que estamos haciendo con ese plan de choque, que son una serie de medidas para garantizar el derecho a la propiedad privada frente a la ocupación, y luego generar todos los sistemas necesarios de urbanismo, legislativo, para intentar otros medios que se genere una oferta.

Oferta, por supuesto, como digo, privada para que bajen los precios y oferta pública, que es lo que nosotros estamos haciendo no solo con la Agencia de Vivienda Social que está construyendo vivienda para los más vulnerables o para las personas que más lo necesitan, sino también a través del Plan Vive, que es un modelo que está siendo ejemplo para otros muchos países y otras Comunidades Autónomas.

Lo que hacemos es, a través de la colaboración público-privada, sacar pisos al alquiler, al alquiler referible, y que realmente le está costando cero euros al erario de la Comunidad de Madrid dentro de los propios presupuestos. Yo creo que en ese sentido está funcionando, estamos construyendo, no que estén movilizadas como dice el Ministerio en muchas ocasiones, estamos construyendo 8.500 viviendas.

Vamos a sacar una nueva licitación destinada sólo y exclusivamente de 4.500 viviendas para jóvenes menores de 35 años en diferentes municipios de nuestra región, y que todas estas 13.000 viviendas es un proyecto que se puede dotar porque hemos entregado 3.000, ya hay 3.000 jóvenes, 3.000 jóvenes o 3.000 familias que están viviendo en las casas del Plan Vive.

No hacemos lo que está haciendo el Gobierno Pedro Sánchez o lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda en este caso que promete, promete, promete, que a día de hoy el señor Pedro Sánchez de las 184.000 viviendas que había prometido no ha hecho ni una.

El señor Pedro Sánchez y la Ministra de Vivienda en la Comunidad de Madrid no han sacado una sola licitación para construir vivienda pública ni han puesto un solo ladrillo. Por lo tanto, yo creo que se tiene que trabajar con hechos reales, viendo las situaciones reales, tener la oportunidad de entregar vivienda como estamos haciendo en el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.

P: ¿Qué aspectos eliminaría o mejoraría de la actual Ley de Vivienda?

R: Todo. Cambiaría totalmente la Ley de Vivienda. Es más, tiene que ser derogada. Invade competencias autonómicas que tienen las administraciones regionales. No defiende el derecho a la propiedad, que es un derecho sacrosanto y un derecho que está protegido en nuestra Constitución.

Es una ley intervencionista y porque lo que quiere, en última instancia, en ese ataque al derecho a la propiedad es ser benevolente con los okupas. Y yo creo que la solución de esta vivienda es la derogación total. No podemos tener una ley de vivienda que lo único que busca es enfrentar a inquilinos, con propietarios y, al mismo tiempo, terminar con la seguridad jurídica y las políticas de vivienda.

Si no tenemos seguridad jurídica, como tenemos en la Comunidad de Madrid, tendríamos un problema, que es lo que tienen otras autonomías. Por lo tanto, lo que hay que hacer con la Ley de Vivienda es derogarla. Y para eso, el Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición de ley, con una nueva ley de vivienda y suelo, que lo que hace es aplicar todos los conceptos y todas las medidas que les he resumido.

Flexibilizar el suelo, cambiar legislaciones, terminar con la burocracia a la hora de conseguir permiso y licencias para desarrollar nuevos desarrollos urbanísticos o las licencias para poder construir, reducir los plazos a la hora de tener una vivienda, etcétera.

Desde luego, lo que no podemos tener es una Ley de Vivienda aprobada por el señor Sánchez, que es intervencionista, que la aprobó con sus socios, en este caso, con los nacionalistas e independentistas. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer con esa ley es derogarla porque no está dando buenos resultados. El precio de una vivienda sigue subiendo y la responsabilidad, en mayor parte, es de esa ley nefasta e intervencionista.

P: Por último, ¿hay algún proyecto ambicioso que quiera sacar adelante en lo que queda de legislatura?

R: Bueno, tenemos muchos proyectos todavía de aquí a 2027. Hemos hablado, por ejemplo, de la línea 3, de la ampliación de la línea 3, que la vamos a inaugurar en marzo. Vamos a dar comienzo, también, en este semestre, en esta primavera, para ejecutar la ampliación de la línea 5 entre Alameda de Osuna y el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Al mismo tiempo, tenemos un proyecto que, para mí, personalmente, es uno de los más vanguardistas y, sobre todo, valientes que vamos a ejecutar con Metro de Madrid, que es la renovación de toda la estructura de la línea 6, del circular. Es la línea más utilizada por los madrileños, pero tenemos una obligación ya de actualizar su mantenimiento y conservación, necesitando una renovación total.

Con esa renovación que vamos a ejecutar este verano de la línea 6, hemos tomado la decisión, que creo que es una decisión, como digo, valiente, con el fin de automatizar la línea 6, que va a ser la primera en Madrid que se va a automatizar después de la lanzadera que existe en la T4, hasta ir a la estación satélite del aeropuerto de la T4, pero creo que va a ser el Metro el futuro.

Tener la oportunidad de automatizar, de ver un Metro de línea 6, en principio. Luego, ya con el tiempo, se deberá de ir ampliando a otras líneas de lo que es el mapa de Metro de Madrid. Entonces, por ejemplo, también tenemos pensado automatizar en el futuro la línea 8, que va hasta el aeropuerto, al exterior del aeropuerto, y yo creo que eso es el mejor ejemplo de que tenemos uno de los mejores Metros de Europa y del mundo.

Uno de los más accesibles y sobre todo vamos a tener la oportunidad de crear esa automatización, que lo vamos a hacer en colaboración con todos los sectores y que nos va a dar la oportunidad de tener una ampliación en el número de viajeros de la línea 6, que actualmente tiene una densidad muy alta y que pasen cada 9 minutos un tren que recoja a todos los viajeros con la máxima fiabilidad y seguridad. Esos son los proyectos de Metro.

Seguimos trabajando en los intercambiadores de transportes. Hemos empezado el de Conde Casal. Recientemente, hemos inaugurado el intercambiador de Valdebebas y próximamente vamos a empezar a ejecutar los intercambiadores comarcales en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.

Estamos trabajando también en la nueva estación o intercambiador de Alcalá de Henares, en este caso, la estación de autobuses, y respecto al transporte tenemos un trabajo muy arduo respecto a un mapa concesional de los autobuses interurbanos, los autobuses que todos conocemos como los verdes, porque vamos a sacar una nueva licitación después de mucho tiempo.

Lo que estamos haciendo es seguir trabajando en el transporte público madrileño para que sea eficaz, eficiente y sobre todo también, al mismo tiempo, que proteja al medioambiente y que los madrileños tengan la oportunidad y la seguridad de utilizar ese transporte público sin restringir el derecho que tienen los ciudadanos a utilizar el vehículo privado.

Respecto a la vivienda, vamos a seguir trabajando en esa oferta y construyendo vivienda pública para los más necesitados y al mismo tiempo para esos jóvenes que necesitan iniciar sus proyectos de vida y lo vamos a hacer a través del plan VIVE, que consideramos que es un modelo que está funcionando, es real, que no son promesas, ya hemos dado como digo tres viviendas y sobre todo donde tengamos la oportunidad de que nuestros jóvenes tengan la oportunidad, como digo, de tener una vivienda y empezar sus nuevos proyectos de vida.

Queremos seguir avanzando en todas las ideas que tengamos para que nuestras políticas de vivienda continúen siendo un ejemplo en otras regiones y que se siga llamando el modelo Madrid si empieza a ser un modelo conocido en las políticas de vivienda en el resto de España.