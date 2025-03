Joaquín Leguina: "Llevamos la sede a la Real Casa de Correos para eliminar el pasado sucio que tenía"

Joaquín Leguina (Villaescusa, Cantabria, 1941) es un hombre de otra era. Miembro de honor del selecto grupo de políticos que acompañaron a España en sus primeros pasos por el inexplorado camino de la democracia. Se le ve en los ojos, enérgicos todavía a sus 83 años para seguir siendo un activo importante de la Comunidad de Madrid, la cual presidió durante doce años (1983-1995) en una etapa de cambios y avances.

En la sexta planta de un edificio en el madrileño barrio de Arturo Soria se ubica la Cámara de Cuentas regional, organismo que preside Leguina desde abril del 2024, fecha en la que la presidenta Díaz Ayuso lo trajo de vuelta a la primera línea mediática.

Inmerso en sus labores, y con un artículo que entregar sobre el mal funcionamiento de las universidades inglesas, Joaquín Leguina recibe a Vozpópuli en una semana clave para la Comunidad de Madrid. Se cumplen cuarenta años del traslado de la sede presidencial a la Real Casa de Correos en la puerta del Sol.

Un movimiento orquestado entre tres socialistas para resignificar un lugar emblemático de la región, impregnando de democracia cada rincón de aquella nueva casa de los madrileños. De esta mudanza, del PSM, la historia de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, las obsesiones de Pedro Sánchez y su vida como escritor, Leguina se relaja ante la cámara como un cowboy sin nada que ocultar.

Pregunta: ¿Por qué se decidió trasladar la sede de la presidencia de la CAM a la Real Casa de Correos?

Respuesta: No lo decidí yo. Lo decidió el ministro del Interior, que entonces era José Barrionuevo. Y la idea de él, según me lo transmitió, era quitar todo el pasado sucio que tenía ese edificio. Porque ese edificio había sido, durante muchos años, desde antes de la guerra, Dirección General de Seguridad.

En los sótanos, después de la guerra, se había torturado gente. En fin. Una historia que había que olvidar. Y él es el que propuso eso. Se metió también por medio del Ayuntamiento de Madrid para hacer intercambios de edificios.

Naturalmente, yo le dije que sí, porque me parece que para la Comunidad de Madrid era el centro mismo de la capital. Y eso fue un regalo. Un regalo que la Comunidad le debe a Pepe Barrionuevo, no a mí. Yo jugué el papel que tenía que jugar.

P: ¿Hubo unanimidad por parte del Ministerio, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento?

R: Sí. Absolutamente.

P: ¿Entiende el intento del Gobierno de resignificar de nuevo la Real Casa de Correos obligando a la Comunidad de Madrid a poner en una placa que remueva el pasado?

R: El mal pasado. Porque el edificio es de la época de Carlos III. Este edificio es el de Correos. Ahí dentro paraban los carros donde iban las cartas y tal. En mi época reformé una parte, pero había un proyecto hecho por los arquitectos de la Comunidad de Madrid para reformarlo entero, es decir, recuperarlo.

Y cuando ganó las elecciones Alberto Ruiz-Gallardón, o, para ser más preciso, cuando me ganó las elecciones, estuvimos hablando y me preguntó, ¿tú qué harías primero? Le digo, arreglar este edificio. Y lo hizo. Se fue de ahí a un edificio que era de la Comunidad que estaba enfrente del Hotel Miguel Ángel.

Estuvo una temporada hasta que el edificio lo pudo reinaugurar. La verdad es que quedó muy bien. Y se debe a él. Él tomó la decisión. Yo se lo insinué. Pero el que tomó la decisión y cargó con las culpas, que por suerte no le echaron. Porque era un gasto bastante importante. Y ahí está el edificio. A disposición de todos los madrileños.

P: ¿Qué le parece que 50 años después de la muerte de Franco estemos otra vez a vueltas con este tema?

R: No tiene sentido. En la fachada de la Real Casa de Correos hay dos placas. Una dedicada a los héroes del 2 de mayo contra los franceses y otra dedicada a los asesinados por ETA aquí en Madrid. Creo que las dos placas dan y basta. ¿Para qué recordar lo que ha pasado ahí abajo? Es una miseria lo que ha pasado. Mejor dejarlo así. Dejarlo en la heroicidad y en la buena marcha de la Administración.

P: ¿Y los actos por el cincuenta aniversario? ¿Por qué está el Gobierno volviendo a reabrir heridas?

R: Le contestaría con una frase muy chula, "cosas de Sánchez". Yo creo que está claro, ¿no? Sí. La reconciliación nacional significó, entre otras cosas, olvidar las terribles circunstancias que habían pasado durante la guerra y después de la guerra.

Esa reconciliación nacional tiene una firma, que es la ley de amnistía que se aprobó antes que se aprobara la Constitución. De la ley de amnistía, para entenderla, hay que leer el discurso que dio como diputado que era en las cortes el señor Marcelino Camacho. No tiene desperdicio el discurso. Es un discurso de reconciliación.

P: Hablando del PSM, ya van tres décadas desde que usted fue presidente y no ha vuelto a haber un socialista en Sol. ¿Qué falla a nivel orgánico en el partido para dar el salto?

R: Supongo que lo que le falla es conectar con las clases sociales que habíamos conectado los anteriores. Se han perdido pueblos que han sido de izquierdas desde que se fundaron. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo me afecta personalmente? No le voy a decir nada más. Pero pienso y pienso mal. Se están haciendo mal las cosas, y durante muchos años.

P: ¿Y no le da pena?

R: ¿Cómo no me va a dar pena? Claro que me da pena. Pero, en fin, me siento un miembro más, un ciudadano normal de una democracia. Miembro y ciudadano de una democracia.

P: ¿Cómo se lleva no formar parte del PSOE después de tantos años de servicio?

R: Pues mal. Se asume mal o se lleva a juicio. No tengo muchas esperanzas porque hasta ahora, y con cierto buen criterio, los jueces se han negado a entrar en el interior de los partidos y esto es entrar en el interior de los partidos.

Pero, claro, echarme a mí por unas declaraciones simplemente críticas el mismo día que hizo unas declaraciones más críticas que las mías Alfonso Guerra, y con él no se han atrevido. Me habrán visto más bajito.

P: ¿En qué estado se encuentra su recurso para revertir la expulsión del partido?

R: He recurrido la última sentencia, pero va para largo. Como el abogado es un amigo y me sale gratis, pues hasta que dure.

P: ¿Qué le pareció la decisión del Gobierno de Cristina Cifuentes de eliminar el sueldo vitalicio de los expresidentes?

R: Creo que hubo ahí cuestiones internas dentro del Partido Popular. Luego hubo una cosa que fue que, el entonces líder entonces de Ciudadanos, que no hizo más que meter la pata, en un momento dado que ha salido ahora, los del PSOE le ofrecieron a este señor que se apellida Aguado, y que de política entiende lo mismo que yo de política hindú, nombrarle presidente.

Entonces, avisada que fue Isabel Díaz Ayuso, cortó por lo sano, convocó elecciones y sacó casi mayoría absoluta, la que ahora sí tiene.

P: ¿Qué relación tiene con la presidenta?

R: La conocí en un programa de televisión donde íbamos de vez en cuando. Ella me miraba al principio con ciertas reticencias, pero, como volvíamos en el mismo coche, vio que yo era un hombre con sentido del humor y la trataba bien. Tengo un alto concepto de ella como persona y como política.

P: ¿Le sorprendió su llamada para presidir la Cámara de Cuentas?

R: Llamó primero a todos los presidentes y les preguntó si les gustaría seguir adscritos a la Comunidad de Madrid. Gallardón contestó que no podía, ya que seguía trabajando de abogado. Esperanza también dijo que no, y yo dije que sí. Ahí se quedó la cosa, y al tiempo me llamó el Consejero de Presidencia y me dijo "hay esto para ti", hemos visto tu CV y encajas. Dije que adelante y gracias.

P: ¿Cómo es el día a día aquí?

R: Esto es una institución de control de lo que hace la Comunidad de Madrid, y cada cosa se fiscaliza. Aquí hay un grupo de altos funcionarios con muchos conocimientos en este campo, lo cual se agradece porque así se conocen mejor las cosas.

P: Hablando de fiscalizar, ¿por qué esta obsesión de Sánchez con todo lo que hace Madrid?

R: Creo que es bastante maniático este Sánchez. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero hay psicólogos y psiquiatras que conozco que le ponen algunas pegas a esa cabeza. Esta manía que tiene con Madrid, pero si él ha nacido en Madrid, por favor, defiende a Madrid. Desde el punto de vista económico, Madrid ha pegado un estirón importante.

Cuando yo fui presidente, la economía madrileña estaba en crisis, al final de la presidencia, que estuve 12 años más o menos, ya estábamos saliendo, y desde mi salida Madrid me ha hecho más que crecer en el mejor sentido de la palabra. Para mí el mejor presidente que hemos tenido se llama Alberto Ruiz-Gallardón.

Hizo cosas importantes, basta con darse una vuelta por la M-30 y comprobarlo. Creo que hizo bien las cosas, por ejemplo, recuperar el matadero que era eso, un matadero cerrado ya, y lo ha recuperado para la cultura y todavía pueden hacer más cosas en el matadero o los teatros del Canal.

Madrid, aparte de que tiene una buena presidenta, no ha tenido nunca gobernantes nacionalistas como los que han hundido Cataluña. Madrid tiene gente muy abierta, y eso es bueno, porque Madrid es una comunidad abierta.

Siempre ha sido una ciudad abierta, y eso trae dinero y turistas, aunque algunos pueden pensar que hay demasiados turistas, pero los turistas vienen con dinero y eso es bueno. Hay inversores de altísimo nivel, creo que Madrid va muy bien, de hecho, en los últimos años ha sido Madrid quien ha superado a Cataluña como la cabeza visible económica.

P: A título personal, y ahondando en su vertiente literaria, ¿en qué proyectos anda?

R: Sigo escribiendo todas las semanas tres artículos. Estoy con una novela, un poco desanimado, no por la novela que estoy escribiendo en sí, sino por cómo están los editoriales, pero no he venido aquí a hablar mal de los editoriales que quede claro. Sigo escribiendo, sigo hablando dónde me llaman y contesto las preguntas como las que me está haciendo usted. Me siento integrado en esta sociedad.