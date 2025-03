Izquierda Unida avisa a Sánchez: el aumento del gasto militar se tiene que votar

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha abogado este lunes por el debate en el Congreso en materia de defensa: "Tiene que haber posicionamiento". Además, ha asegurado que "nosotros no vamos a apoyar el aumento de esta escalada bélica y de gasto militar que sea para ese marco de espiral belicista y de militarización de la seguridad". Así lo ha señalado Maíllo al ser cuestionado por los periodistas antes de participar en el encuentro Convocatoria por la Democracia, junto con la coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz adjunta de Con Málaga en el Ayuntamiento, Toni Morilla, sobre el hecho de que se apunta a que el Gobierno va a llevar a cabo ese aumento en defensa sin pasar por el Congreso.

Maíllo ha incidido en que "nosotros tenemos muy claro desde IU, y tradicionalmente ha sido nuestra postura y no vamos a abandonar nuestra coherencia, que se tiene que abordar en un debate en el Congreso de los Diputados sobre seguridad y sobre qué queremos para España. La sociedad española no se puede sustraer a un debate que es necesario y eso lo tienen que entender nuestros socios de Gobierno, lo tienen que entender quienes piensan que no es necesario porque técnicamente, es verdad, puede aprobarse a través del Consejo de Ministros". No obstante, ha incidido en que "se ha abierto una nueva pantalla de un debate que no se puede sustraer al de la sede de la soberanía nacional y, en ese sentido, consideramos que tiene que haber debate en el Congreso, que tiene que haber posicionamiento, y que, desde luego, nosotros no vamos a apoyar el aumento de esta escalada bélica y de gasto militar que sea para ese marco de espiral belicista y de militarización de la seguridad".

"No existe seguridad si se construye a través de un gasto militar que no solo es estrafalario sino que es estratosférico", ha sostenido el líder de IU. Asimismo, ha dicho que "hablar de 800.000 millones de euros y romper las reglas fiscales que no se rompieron cuando la mayoría de la población del sur de Europa padecía hambre, fue al paro y padeció los peores estragos de la crisis financiera, es un insulto a la inteligencia y una demostración de dónde están los intereses de una economía de guerra que solamente va a beneficiar a la industria armamentística que se está posicionando ya en clave de mejora de su cotización en Bolsa porque saben que va a ser una oportunidad para su negocio". Además, ha señalado que "la seguridad no se construye con el negocio de armas militares y, desde luego, no vamos a apoyar ni el aumento de gasto militar en ese marco ni el envío de tropas que no sea de las Naciones Unidas". "Ojalá el único aumento de defensa que haya sea para mejorar los salarios de la tropa de soldados del ejército que necesitan mejorar sus condiciones laborales y ahí sobre ese acuerdo sí que estaríamos nosotros sin ningún problema", ha apostillado.

Pide "transparencia" y abrir el debate sobre las bases militares de EEUU

Por otro lado, Maíllo ha recordado que "celebramos la semana pasada que el Gobierno hiciera un nuevo recuento de contabilizar cuánto es realmente lo que se gasta", ya que "aunque las cifras oficiales plantean un 1,28% del PIB en la actualidad, nosotros estamos convencidos que es más". Y ha proseguido: "Se ha diluido mucho gasto que es realmente de defensa en ministerios como los de Industria o de Investigación en I+D+i militar, que se ha ocultado como no gasto de defensa", ha proseguido. Por tanto, ha dicho, "apelamos a que el Gobierno siga actualizando cuál es el porcentaje real porque hay institutos, como el de Investigación de Cataluña, que ya tienen contabilizado claramente ese 2% del PIB y, por tanto, no exigiría el aumento de ese gasto".

A juicio de Maíllo, "es importante, por tanto, la transparencia en el gasto militar; es importante tener en cuenta que hay gastos que ahora mismo no se han tenido en cuenta y que están vinculados a la defensa". Y ha advertido: "La cuestión no es solo ya el gasto militar, sino el marco en el que se desarrolla una espiral bélica en el que va a ser el 2%, pero ya se está exigiendo el 3% y, como saben, desde la OTAN se está abordando hasta el 5%, que es absolutamente insostenible". De igual modo, ha añadido que "lo que es más insostenible en el gasto de defensa es la espiral bélica de centrar una economía de guerra en Europa que solamente puede traer la naturalización de una posibilidad de guerra que a nosotros nos parece atroz". Al respecto, Maíllo ha aludido a "la justificación que se hace, unos días es porque ya Estados Unidos no es socio fiable, otros días es porque hay que ser solidarios con los países del este" y se ha preguntado "si EEUU ya no es un socio fiable, ¿se tendrá que abrir el debate sobre la existencia de las bases militares, como la de Rota y Morón, de uso hegemónico norteamericano y con carácter militar hacia África y hacia Oriente Medio?". Y ha agregado: "Creo que ese debate procede, porque no tiene sentido que ante un socio que no es fiable, que sea incluso una amenaza para la seguridad europea, tengamos bases norteamericanas tanto en España como en el resto del continente europeo".

Maíllo ha confiado en que "el impulso y el sentimiento pacifista que hay en la sociedad española lo que impulse sea un sistema de seguridad que nosotros compartimos, europeo, lo compartimos totalmente; pero un sistema europeo de seguridad que está basado en la cooperación, en una vía diplomática en la resolución de los conflictos y en una cultura de reducción de armas como amenaza o perfil de disuasión militar".