La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no prevé indultar a los condenados por el procés por “ideología ni convicción”, sino que lo hará porque quiere "estar en el sillón”.

Así lo indicó Arrimadas en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, donde aseguró que se plantea conceder los indultos por “instinto de supervivencia”. En este sentido, lamentó que habrá algunas personas que piensen que esto “puede ayudar a resolver algo” en el conflicto con los independentistas.

Dijo que la “mayoría” de catalanes quieren una solución a esta “desgracia que es el procés, pero no son los indultos”. “Ceder ante esta gente que te está diciendo que lo va a volver a hacer no es solucionar nada”, añadió.

Asimismo, apuntó que los indultos no se aprobaran porque el Gobierno “confíe” en que esto puede “rebajar la tensión”, sino que es un “autoindulto” y manifestó que Sánchez lo que quiere es “salvarse”.

Con el ‘procés’, continuó, se “han roto muchas familias, se han destruido muchos negocios, se han perdido muchos empleos y se ha destruido el nombre de Cataluña en el exterior”. Por ello, criticó que dar un indulto “a esta gente” es “legitimar todo esto”. “Esto es un insulto y una humillación, y la imagen de España va a salir muy tocada”, auguró.

Manifestación en Colón

La líder de Cs reiteró que acudirá a la manifestación del próximo 13 de junio en Colón contra los indultos como “una ciudadana más” porque como catalana está “hasta las narices” de que el Gobierno hable en su nombre diciendo que esto “es bueno” para Cataluña. “Esto no es bueno para Cataluña”, aclaró.

Al respecto, declaró que la “foto de Colón”, haciendo referencia a la foto que se hicieron en esta misma plaza en 2019 Vox, PP y Cs en una manifestación sobre Cataluña, en este caso es “la foto de Sánchez con Junqueras, con Bildu y con Otegi”. “Esa es la foto importante del domingo 13”, matizó.

Finalmente, se refirió a la polémica sobre la posible presencia del líder de ERC condenado, Oriol Junqueras, en la mesa de negociación con la Generalitat, y las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las que señalaba que "si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales en función de hechos de motivación política, la Constitución no hubiera sido posible, y Nelson Mandela no hubiera sido posible". Arrimadas indicó que no ha visto “comparación más obscena” en su vida.