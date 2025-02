Illa desprecia la oferta de Ayuso para debatir sobre el cupo catalán

El 'conseller' catalán de Presidencia, Albert Dalmau, ha mostrado la disposición del 'president' Salvador Illa a mantener un encuentro con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero ha rechazado su propuesta de organizar un debate televisado entre ambos al comentar que el Govern "no está por la política espectáculo". En declaraciones recogidas por EFE antes de visitar la feria audiovisual ISE, que ha arrancado este martes en el recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Dalmau ha replicado así a Ayuso, que este lunes animó a Illa a ir a un plató de televisión a hablar "sin trampas" y a explicar "si el dinero que le va a dar el Gobierno de España a Cataluña sale de Madrid".



Dalmau ha pedido "ser serios" y ha subrayado que un debate sobre los modelos de ambas comunidades "no se hace en los platós de televisión". Y ha añadido: "No somos de la política espectáculo, sino de la política útil".



El 'conseller' ha garantizado que Illa "va a hablar con todos los presidentes de las comunidades", entre ellos la presidenta madrileña, y ha recordado que el 'president' anunció la semana pasada un plan para que Cataluña vuelva a liderar económicamente España. "No tiene que dar miedo a nadie que Cataluña despliegue todo su potencial", ha dicho Dalmau, que, con todo, ha pedido las "mismas reglas del juego" para todas las autonomías.



"Tendremos este debate con todos los presidentes autonómicos. Evidentemente hablaremos también con la presidenta madrileña en el marco de los encuentros institucionales que está haciendo Illa", ha dicho el 'conseller', que ha reivindicado el modelo de "prosperidad compartida" que plantea Cataluña frente a otro de "acumulación insolidaria".